A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda kritik bir maça çıkıyor.

11 Ekim 2025 Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, gruptaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek bir sınav verecek.

Peki Türkiye Bulgaristan’ı yenerse, yenilirse ya da berabere kalırsa ne olur? İşte A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimalleri…

TÜRKİYE BULGARİSTAN’I YENERSE NE OLUR?

A Milli Takım, Bulgaristan’ı yenerse hanesine çok kritik bir 3 puan yazdıracak.

Bu sonuçla Türkiye, puanını 6’ya yükselterek:

Gürcistan’ın önüne geçecek,

İspanya ile puanını eşitleme şansı elde edecek,

Grup sıralamasında 2. sıraya yükselme olasılığı doğacak.

Bu durumda Türkiye, grupta avantajlı konuma geçerek kalan maçlar öncesi Dünya Kupası vizesi için büyük bir adım atmış olacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Ay-Yıldızlılar, Bulgaristan ile berabere kalırsa grupta 1 puan alacak ve puanını 4’e yükseltecek.

Bu senaryoda:

Türkiye’nin sıralamadaki yeri İspanya-Gürcistan maçının sonucuna bağlı olacak,

Gürcistan’ın puan kaybetmesi hâlinde Türkiye 2. sıraya yükselebilecek,

Ancak liderlik yarışı açısından avantajını korumak zorlaşacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN’A YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye, Bulgaristan karşısında mağlup olursa, 3 puanda kalacak.

Bu durumda:

Gürcistan ve Bulgaristan’ın önüne geçme fırsatını kaçıracak,

Grubun ilk iki sırasından uzaklaşacak,

2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılma şansı zora girecek ve play-off ihtimali öne çıkacak.

GRUPTA SON DURUM (2. MAÇLAR SONRASI)

Takım O G B M P İspanya 2 2 0 0 6 Gürcistan 2 1 0 1 3 Türkiye 2 1 0 1 3 Bulgaristan 2 0 1 1 1 Kosova 2 0 1 1 1

2026 DÜNYA KUPASI’NA NASIL GİDİLİYOR?

Avrupa Elemeleri sonunda:

Grup liderleri doğrudan Dünya Kupası’na katılacak.

Grup ikincileri ve bazı UEFA Uluslar Ligi takımları, play-off turuna kalacak.

Play-off etabında başarılı olan ülkeler de Dünya Kupası biletini alacak.

Maç Bilgileri