Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganını atan teğmenlere destek verdi. Özgündüz, bu sloganın herhangi bir partiye karşı değil, Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgiyi ifade ettiğini belirtti. Euronews’e verdiği mülakatta, “Bu bir bağlılık ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak lideridir," dedi.

Cumhurbaşkanının tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde slogan atan teğmenler hakkında yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanmıştı. Erdoğan, “Oradaki birkaç kendini bilmez temizlenecek. Biz buralara kolay gelmedik, bunların orduda yeri yok,” ifadelerini kullanarak, teğmenlerin disiplin altına alınacağını belirtmişti.

'Soruşturmaya gerek yok'

Özgündüz ise teğmenlere soruşturma açılmasına gerek olmadığını belirtti: "Onlar Atatürk’e ve Cumhuriyet’in kurucularına bağlılıklarını dile getirdiler. Bu, onların vatan sevgisini gösterir, bir suç değildir." Özgündüz, askerlerin bu duruşunun sorgulanmasını yanlış bulduğunu ve bu bağlılığın Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Siyasi tepkiler ve tartışmalar

Teğmenlerin mezuniyet törenindeki davranışları Türkiye'de geniş bir tartışma yarattı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bunlar milletin evlatlarıdır. Bir disiplinsizlik varsa bakılır, ancak bu görüntüler üzerinden vesayet tartışmaları yapmak yanlıştır,” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Olayın netliğe kavuşması gerektiğini" belirterek, teğmenlerin davranışlarının sorgulanmasını talep etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise teğmenlere sahip çıktı ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz demeleri doğal. Bundan rahatsız olanlar Trikupis’in askerleri mi demelerini bekliyorlardı?” diyerek tepki gösterdi. Özel, bu sözlerle Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusuna karşı savaşan Yunan general Nikolaos Trikupis’e göndermede bulundu.

Mezuniyet törenindeki kadın teğmenler

Bu yılki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni, üç harp okulunun dönem birincisinin kadın olmasıyla da dikkat çekti. Hava, Kara ve Deniz Harp Okullarının birincileri kadın teğmenler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada bu başarıyı tesadüf olarak görmediğini belirtti ve kadınların orduya ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Caferilik, İslam’ın Şii fıkıh mezheplerinden biridir. İmam Cafer es-Sadık’ın öğretilerine dayanan bu mezhep, Türkiye’nin özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Kars ve Iğdır gibi illerde yaşayan birçok kişi tarafından benimsenmektedir. Türkiye Caferileri’nin lideri Selahattin Özgündüz, Caferilerin Oğuz Türkleri olduğunu vurgularken, Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon Caferi bulunduğunu ifade etmiştir.

Caferilikte, Sünni mezheplerden farklı olarak bazı ibadetler ve inanç esasları mevcuttur. Namaz vakitlerinin birleştirilmesi, abdest sırasında ayakların yıkanmaması gibi ritüel farklılıkları Caferiliğin belirgin özelliklerindendir.