ANKARA (AA) - Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Çekoslovakya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle başkentte resepsiyon verdi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra birçok ülkenin diplomatik ve askeri temsilcileri katıldı.

Türkiye-Çekoslovakya ilişkilerinin 100. yılının kutlandığı resepsiyon, Çekya Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bakan Lipavsky, burada yaptığı konuşmada, uluslararası düzenin ve güvenliğin tehdit altında olduğunu belirterek, Rusya'nın Çekya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesini hedef aldığını söyledi.

Çekoslovakya'da 1989'da komünist yönetim sisteminin sona ermesiyle Çek-Türk ilişkilerinde büyük değişim yaşandığını kaydeden Lipavsky, Çekya'nın 1999'da NATO'ya girdiğini hatırlattı. Lipavsky, İttifak'ın kalıcı barışı ve güçlü işbirliğini teşvik ettiğini vurgulayarak, Türkiye ile Çekya arasındaki ikili ticaretin 6 milyar avroya ulaştığına dikkati çekti.

Lipavsky, AB'nin entegrasyon için Türkiye'ye stratejik yol haritası sunduğunu anımsatarak, Türkiye ile Avrupa-Atlantik topluluğunun uluslararası hukuku veya düzeni tehdit eden herhangi bir ülkeyle yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi.

"Çek-Türk dostluğunun ve diplomatik ilişkilerinin Avrupa-Atlantik işbirliğine ve barışa katkı sağlamayı sürdürmesinden gurur duyuyorum." diyen Lipavsky, Türkiye'deki Çek toplumunun varlığına önem verdiklerine kaydetti.

Lipavsky, Çekoslovakya ile Türkiye arasında 11 Ekim 1924'te Dostluk Anlaşması'nın imzalandığını, anlaşmanın iki ülke arasındaki sonsuz dostluğu gösterdiğini belirtti. Dönemin Çekoslovakya Cumhurbaşkanı Tomas Garrigue Masaryk ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki ülke arasındaki bağların temelini attığını dile getiren Lipavsky, iki ülkenin de Birinci Dünya Savaşı'nın ardından küllerinden doğduğunu kaydetti.

- İlişkilerin 100. yılında ikili işbirliğini geliştirme vurgusu

Bakan Yardımcısı Bozay da Lipavsky'nin Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki güçlü ve köklü dostluğu bir kez daha teyit ettiğini söyleyerek, ilişkilerin 100. yılının halkları yakınlaştırmak için fırsat tanıdığını dile getirdi. Bozay, Prag'da Çek-Türk İşbirliği Parkı'nın açılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dünyanın çalkantılı zamanlardan geçtiğini vurgulayan Bozay, "Müttefikler olarak hem ikili hem de uluslararası platformlarda, özellikle de Sayın Bakanın altını çizdiği gibi, NATO bünyesinde, çok çeşitli konularda yakın işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Bozay, karşılıklı fayda sağlanabilecek her alanda ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini, ikili ticareti ve karşılıklı yatırımları artırmayı sürdüreceklerini söyledi. İkili ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Bozay, dijital ve yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, ulaştırma, inşaat ve savunma sanayi gibi alanların yeni işbirliklerine fırsat tanıdığına dikkati çekti.

Bozay, halklar arasındaki bağların turizm ve öğrenci değişim programları sayesinde geliştiğini dile getirerek, Türkiye'nin Çek vatandaşları için en popüler turizm destinasyonlarından biri olduğunu aktardı.



Türk öğrencilerin Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında en çok tercih ettiği 5'nci ülkenin Çekya olduğunu açıklayan Bozay, öğrencilerin kendisine Çeklerin konukseverliğinden bahsettiğini belirtti.

Bozay, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin Çekya tarafından desteklenmesinin kıymetine işaret ederek, bu desteğin sürmesinin güvenlik, siyaset ve ekonomi bakımından değişen dünyada önem arz ettiğini vurguladı.