Ay-yıldızlı ekip Filenin Efeleri, 2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’ya 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Türkiye, turnuvada tarihindeki ilk çeyrek final başarısını Hollanda’yı 3-1 yenerek göstermişti.

Çeyrek final maçı

Rakip: Polonya (Dünya 1 numarası)

Maç sonucu: Polonya 3 – 0 Türkiye Set 1: 25-15 Set 2: 25-22 Set 3: 25-19



TSİ 15:00’te başlayan mücadele TRT 1’den canlı yayınlandı. Maçın sonunda Filenin Efeleri turnuvaya veda etti.

Tarihi başarı

Türkiye, son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Bu performans, Türk voleybolu için tarihi bir adım olarak değerlendirildi.

Kulüp ve taraftar mesajları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sosyal medya üzerinden Filenin Efeleri’ne destek mesajı paylaştı:

“Yolumuz açık, kalbimiz sarı-lacivert kalsın. Çeyrek final başarınızla gururlandık.”