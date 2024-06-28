Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliğ'de yer alan kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğünü kaldırdığını Resmi Gazete'de yayımladığı Tebliğ ile duyurdu.

Kaldıraç oranına dayalı düzenleme

Kaldıraç oranı, bankaların finansal yapısının sağlıklı ve sürdürülebilir olması için önemli bir göstergedir. Pasif toplamı tutarı, gayri nakdi kredi ve yükümlülükler, türev finansal araçlara ait taahhütler ve cayılamaz taahhütlerin ana sermayeye bölünmesi ile elde edilen kaldıraç oranı, bankaların risk yönetiminde kritik bir rol oynar.

Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'e göre, TCMB kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğünü sonlandırdı. Bu düzenleme, bankaların yükümlülüklerini ve sermaye yapılarını daha esnek yönetmelerine olanak tanıyacak.

Uzmanlar, bu düzenlemenin bankaların finansal faaliyetlerini ve kredi verme kapasitelerini olumlu yönde etkileyeceğini öngörüyor. Ayrıca, bankaların sermaye yapılarında daha esnek hareket edebilecekleri ve finansal piyasaların likiditesinin artacağı belirtiliyor.