Türkiye yeniden beşik gibi sallanıyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 14 bini aşkın sarsıntı kaydedildi. Artçıların sürdüğü bölgede halk tedirgin olurken, uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor.

Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, hem Balıkesir Sındırgı hem de Doğu ve Kuzey Anadolu fay hatları hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Deprem kuşağındayız, özel bir sebep yok”

Prof. Dr. Aksoy, son dönemde artan sarsıntılara ilişkin “Bunun özel bir nedeni yok, Türkiye deprem kuşağında yer alıyor” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat 2023 depremlerinden sonra halkta doğal olarak bir hassasiyet oluştu. Şimdi bazı bölgelerde yoğun sarsıntılar görüyoruz. Ancak bu, ülkemizin jeolojik yapısından kaynaklanıyor. Akdeniz deprem kuşağının içindeyiz. İran’a kadar uzanan geniş bir fay sisteminin üzerindeyiz.”

“Faylar biriken enerjiyi atıyor”

Depremlerin nedenini jeolojik yapıyla açıklayan Aksoy, her fayın bir enerji sınırı olduğunu belirtti:

“Bu faylarda yeterli gerilme oluştuğunda, üzerlerinde biriken enerjiyi atıyorlar. Ortaya çıkan enerji dalgaları da depremleri oluşturuyor. Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır hattında yaşanan son sarsıntılar, bölgede doğal enerji boşalması sürecinin devam ettiğini gösteriyor.”

“Küçük faylar büyük deprem üretmez”

Kuzey ve Doğu Anadolu fay zonlarının risk taşımaya devam ettiğini belirten Aksoy, son depremlerin “öncü” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı:

“Bazı faylar ana faylarla ilişkili değil. Kendi içinde, lokal enerji boşalması yapan küçük faylar. Bu fayların üretebileceği maksimum büyüklük 5 civarındadır. Dolayısıyla panik yapmak yerine bilinçli olmak gerekiyor.”

Balıkesir Sındırgı hattında 14 binden fazla sarsıntı

Balıkesir Sındırgı çevresinde son aylarda yaşanan yoğun sarsıntı trafiğine de değinen Prof. Aksoy, bölgenin çok sayıda küçük fay hattından oluştuğunu belirtti:

“10 Ağustos 2025’ten bu yana 3 ve üzeri büyüklükte 14 binden fazla deprem yaşandı. Bu, elbette normalin üzerinde bir aktivite. Ancak Ege Denizi ve Simav çevresinde geçmişte benzer ‘deprem fırtınaları’ yaşandı. Bölgedeki fay sayısı fazla, ayrıca tetikleyici başka mekanizmalar da olabilir.”

“Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz”

Prof. Aksoy, Türkiye’nin deprem gerçeğini hatırlatarak, asıl sorunun bilinç eksikliği olduğunu vurguladı: