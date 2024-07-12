Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, Türkiye'de internet kullanımı oldukça yaygın durumda. Nüfusun yüzde 86,5'i internete erişim sağlarken, yüzde 93,8'i mobil bağlantıya sahip durumda. Sosyal medya kullanımı ise nüfusun yüzde 67,4'ünde görülüyor.

Dünya genelinde 19. sırada

Günlük internet kullanım süresine bakıldığında Türkiye, ortalama 7 saat 6 dakika ile dünya genelinde 19. sırada yer alıyor. Mobil internet hızı konusunda hücresel bağlantılarda ortalama indirme hızı 37,66 Mbps, sabit internet ise 41,90 Mbps olarak ölçüldü.

İnternet kullanımı artıyor

Dünya genelinde internet kullanımının arttığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 2024 itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 67,1'inin çevrimiçi olduğunu belirtti. Sosyal medya kullanıcı sayısının ise 5,07 milyara ulaştığını ve bu rakamın yıllık yüzde 5,4 artış gösterdiğini vurguladı.

E-ticarette 3. sırada

Türkiye'nin dijital alışveriş ve sosyal medya kullanımı konularında da önemli verilere sahip olduğunu aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin e-ticarette yüzde 64,6'lık oranla dünya genelinde 3. sırada yer aldığını belirtti. Ücretsiz teslimat imkanının satın alma süreçlerinde önemli bir etken olduğunu da ekledi.

Son olarak, Türkiye'de sosyal medya kullanımının en yaygın nedenlerinin arasında bilgi edinme, haber takibi, ürün araştırmaları ve sosyal iletişim bulunduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, dijital dünyanın Türkiye'deki etkilerini ve kullanıcı alışkanlıklarını derinlemesine incelediklerini belirtti.