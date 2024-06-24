CAPE TOWN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, ihtiyaç sahibi 20 bin aileye kurban eti dağıttı.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV ile Diyanet İşleri Başkanlığının, Güney Afrika'nın önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından (STK) Awqaf SA ile koordineli şekilde Cape Town'da 20 bin aileye et dağıttığını söyledi.

Yeşildağ, TDV gönüllüsü olarak Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar'ın da katılımıyla gerçekleştirilen dağıtımın, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki dayanışma açısından önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin, Güney Afrika halkının kalkınmasını her daim desteklediğini ve bunun için yerel kurumlar ve STK'lerle işbirliği içinde olduğunu kaydeden Yeşildağ, "Türkiye'nin, Güney Afrika'ya bir kez daha anlamlı bir şekilde katkıda bulunmasından büyük bir onur duyuyoruz." dedi.

Awqaf SA Üst Yöneticisi (CEO) Mickaeel Collier ise Türk milletine olan minnettarlığını dile getirerek, "Awqaf SA olarak, Türkiye'deki kardeşlerimizle bir kez daha işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Collier, kurban dağıtımı etkinliği kapsamında, Cape Town'daki 20 bin ailenin yanı sıra, Güney Afrika, Namibya ve Mozambik genelinde toplam 60 bin aileye et dağıtıldığını aktardı.