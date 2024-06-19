KERKÜK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti dağıttı.

Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik Ve Kültür Derneği ile koordineli şekilde yapılan et dağıtımı Muhammed Resul Allah Camii'nde gerçekleştirildi.

Irak Türkmenleri Kardeşlik Ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayırseverlerin emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi.

Kurban etlerinin Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin 500 aileye dağıtıldığını aktaran Kerim, her bayram olduğu gibi desteğini esirgemeyen Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.