MOGADİŞU (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla Somali'de 1 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban ibadetinin ifası için TDV'ye vekalet veren hayırseverler adına Somali'de 57 bin 750 hisse kurban etinin 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını belirtti.

Somali'nin 15 ayrı noktasında gerçekleştirilen organizasyonda 6 bin 950 büyükbaş, 9 bin 100 küçükbaş hayvanın kesiminin yapıldığını kaydeden Arslan, "Afrika'nın bu mağdur coğrafyasında yaşayan kardeşlerimiz, milletimizin hayır eli olan TDV ile bayramı daha güzel geçirdi. Türk halkının yapmış olduğu bağışlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Tüm hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

Arslan, görevli ve gönüllülerin, yerel halkın desteğiyle kurbanlık şartlarını taşıyan hayvanları tespit ettikten sonra vekalet veren bağışçıların isimlerini tek tek okuyarak kesimleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

TDV Somali Kurban Ekibi Başkanı Furkan Akçakıl da Türkiye ve farklı ülkelerden Somali'ye gelen 33 gönüllü ile bu çalışmayı yürüttüklerini ifade ederek dünyanın en yoksul ülkelerinin başında gelen Somali'de böylesine büyük bir organizasyonu yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.