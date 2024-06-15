ATBARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Sudan'da 1500 büyükbaş kurbanlık kesilecek.

"2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda tüm hazırlıklarını tamamlayan TDV, Sudan'da Atbara ve Kesele olmak üzere iki bölgede faaliyet gerçekleştirecek.

Organizasyon kapsamında Sudan'da bu yıl yaklaşık 10 bin 500 hisse karşılığı 1500 büyükbaş kurbanlık kesimi yapılacak.

Kurban Bayramı öncesi Sudan'daki organizasyon hakkında AA muhabirine bilgi veren TDV gönüllüsü Mehmet Barak, tüm hazırlıkların tamamlandığını, bayramı beklediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl yaklaşık 80 ülkede vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu yapacağını belirten Barak, Sudan'daki faaliyetleri kendilerinin gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Barak, organizasyonu hassasiyetle yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sudan'da TDV olarak görevli ve gönüllülerinden oluşan 7 kişilik ekiple iki bölgede vatandaşlarımızın kurban ibadetlerinin yerine getirilmesine vekalet edeceğiz. Planladığımız yaklaşık 1500 büyükbaş hayvanın kesimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlarımızın emaneti olan hayvanlarımızın kontrollerini titizlikle tamamladık, kurban vasfı olup olmadığını inceledik. Vatandaşlarımızın emaneti emin ellerde. TDV'ye güvendikleri için teşekkür ederiz. Bütün halkımıza hayırlı bayramlar diliyoruz."



