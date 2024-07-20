Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ilk kez 2 basamak artırması ve not görünümünü pozitif tutmasını değerlendirdi. Bakan Bolat, makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin ümit verici olduğunu ve artan kredi notlarının ülkenin doğru yolda ilerlediğini tescil ettiğini belirtti.

Ekonomik politikaların olumlu sonuçları

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarıyla alınan tedbirlerin her alanda olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirtti. Bolat, "Nitekim dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ve ilk kez 2 basamak birden artırdı, not görünümünü pozitif tuttu." ifadesini kullandı.

Uluslararası değerlendirmeler

Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings'in martta, Standard & Poor's'un ise mayısta Türkiye'nin kredi notunu artırdığını ve not görünümünü pozitife yükselttiğini hatırlattı. Bu artışların yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı gibi makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin sonucu olduğunu vurguladı.

Ekonomide olumlu gelişmeler

Bolat, artan kredi notlarının; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi gibi makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin ümit verici olduğunu belirtti. Bu göstergelerin ülkenin doğru yolda ilerlediğini tescil ettiğini ifade eden Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu büyük başarıda emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ve tüm bakan arkadaşlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye'nin geleceği

Türkiye'nin ekonomik geleceğiyle ilgili ümit verici gelişmelerin yaşandığını belirten Bolat, alınan tedbirlerin ve uygulanan politikaların meyvelerini vermeye devam edeceğini ifade etti. Artan kredi notları ve pozitif ekonomik göstergeler, Türkiye'nin uluslararası arenada güvenilir bir ülke olarak görülmesine katkı sağlayacak.