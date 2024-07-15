Türkiye, 2023 yılında 361 milyar dolarlık ithalatıyla dünya genelinde en fazla ithalat yapan ülkeler sıralamasında 19. sıradan 18. sıraya yükseldi. Dünya ticaretindeki yüzde 7,3'lük düşüşe karşın Türkiye'deki düşüş oranı sadece 0,55 olarak kaldı. Bu durum, Türkiye'nin dünya ithalatından aldığı payın yüzde 1,43'ten yüzde 1,54'e çıkmasına yol açtı.

Yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna ve Filistin-Gazze savaşları gölgesinde geçen 2023'te dünya ticareti 2022'ye göre değer olarak küçüldü. Türkiye, bu dönemde 255 milyar dolarlık ihracat yaparak dünya ihracatından aldığı payı bir önceki seneye göre artırarak yüzde 1,02'den yüzde 1,09'a çıkardı.

TradeMab verilerine göre Rusya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri oldu ve 45,5 milyar dolarlık ticaret hacmiyle ilk sırada yer aldı, onu sırasıyla 45 milyar dolar ile Çin ve 28,7 milyar dolar ile Almanya izledi.,

Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center- ITC) verilerine göre, 2023 yılında dünya genelinde toplam ithalat yüzde 7,3 düşerken, Türkiye'de bu düşüş oranı yalnızca yüzde 0,54 oldu. Bu performans, Türkiye'nin dünya ithalatından aldığı payı yüzde 1,43'ten yüzde 1,53'e çıkarmasına yardımcı oldu, böylece Türkiye 18. sıraya yükseldi.

Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 0,39 artarak 255 milyar dolar seviyesine çıktı ve dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1,02'den yüzde 1,09'a yükseldi, dünya sıralamasında 29. sırada yer aldı. Türkiye'nin ithalatındaki artışta önemli rol oynayan 27, 84, 71 ve 87 nolu fasıllarda, enerji hariç diğer alanlarda artış görüldü. Özellikle otomotiv ithalatı yüzde 82,5 artarak 32,2 milyar dolara ulaştı ve Türkiye bu alanda dünyada en fazla ithalat yapan 14. ülke oldu.

Dünya genelinde elektrikli makine ithalatı enerjiyi geride bırakarak ilk sıraya yükselirken, altın ithalatında Türkiye yüzde 44,8 artışla 33,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirerek 2 sıra birden atlayarak 8. sıraya yerleşti.