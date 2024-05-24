Yaşar Üniversitesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün (EIT) tarım-gıda inovasyon topluluğu EIT Food’un NATI00NS projesi kapsamında Türkiye’deki Ulusal Ağ Güçlendirme etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Toprak sağlığı ve modern bitki besleme teknikleri konuşuldu

Çeşme Altın Yunus Otel'de gerçekleşen etkinlikte, toprak sağlığı, bitki besleme teknikleri ve yaşam laboratuvarları gibi önemli konular, alanında uzman isimler tarafından tartışıldı. Etkinliğe EIT Food’dan Paula Hafner ve Melissa Commellas, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Türkan ve birçok uzman katıldı.

Güncel sorunlar ele alındı

Gıda güvencesi alanında karşılaşılan güncel sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı. Gizli açlık probleminin azaltılmasında agronomik ve genetik çözümler, yeni nesil biyopestisitler ve biyoteknoloji, nanomateryaller ve organik tarımda toprak verimliliği gibi konular etkinliğin odak noktalarındandı.

“Sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçmeliyiz”

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Türkan, dünya nüfusunun 2050'de 9.5-10 milyara ulaşacağını belirterek, sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçmenin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Türkan, tarımsal uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve çevre dostu yeni yöntemlerin benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Gizli açlık konusunda uyarı

Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Çakmak, dünyada 2 milyardan fazla insanın gizli açlık çektiğine dikkat çekti. Gizli açlığın bağışıklık sistemi ve fiziksel gelişim üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirten Çakmak, tarım topraklarındaki mikro besin maddelerinin önemine vurgu yaptı.

Kimyasal tarım ilacına alternatif: Biyopestisitler

Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Umut Toprak, kimyasal pestisitlerin çevre ve sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirerek, biyopestisitlerin gelecekte kimyasal pestisitlerin yerini alacağını öngördü. Biyopestisitlerin daha çevreci ve sağlıklı bir alternatif olduğunu belirtti.