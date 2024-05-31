Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştığını belirtti. Şimşek, ekonomideki dengelenmenin sürdüğünü ve 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngördüklerini ifade etti.

Ekonomide dengeli ve sürdürülebilir büyüme

Bakan Şimşek, uygulanan rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikaların etkisiyle ekonominin daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerlediğini vurguladı. İç talebin büyümeye katkısının 4,1 puan olduğunu ve net dış talebin katkısının ise beş çeyrek sonra pozitife dönerek 1,6 puan olarak gerçekleştiğini açıkladı. Aynı dönemde yatırımlar yüzde 10,3 artış gösterirken, makine ve teçhizat yatırımları aralıksız büyümesini on sekizinci çeyreğe taşıdı. Mal ve hizmet ihracatı ise yüzde 4 büyüdü.

Sanayi ve yüksek teknolojili üretimde artış

Sanayi katma değerinin yüzde 4,9 oranında arttığını belirten Şimşek, yüksek teknolojili üretimin yıllık yüzde 21 büyüme kaydetmesinin katma değer artışı için cesaret verici olduğunu ifade etti. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin sanayi ve teknoloji alanlarında kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor.

İstihdam verilerinde iyileşme

İstihdam verilerine de değinen Şimşek, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 46 bin kişiye ilave istihdam sağlandığını açıkladı. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı, son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi. Bu gelişme, işsizlik oranındaki düşüş ve istihdam artışının ekonomik büyümeye olumlu yansımalarının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Yapısal reformlar ve dezenflasyon süreci

Bakan Şimşek, yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergelerin ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ettiğini belirterek, 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngördüklerini aktardı. Program sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi ile dezenflasyona önemli katkı sağlanacağını vurguladı. Şimşek, fiyat istikrarına doğru yol alındığını ve yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Bu sürecin, vatandaşların refahını kalıcı olarak artıracağını sözlerine ekledi.