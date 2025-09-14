Emeklilikte huzur, güvenlik ve yaşam kalitesi arayanlar için hazırlanan Natixis Global Retirement Index 2025 sonuçları açıklandı. 44 ülke arasında yapılan sıralamada Norveç, İrlanda ve İsviçre ilk üç sırayı alırken, Türkiye 40. sırada yer buldu. Raporda Türkiye’nin özellikle finansal güvenlik ve yaşlı refahı alanlarında düşük performans sergilediği vurgulandı.

Avrupa ülkeleri zirvede

Natixis raporuna göre, emekliler için en iyi yaşam koşulları sunan ülkelerin çoğu Avrupa’da yer alıyor. İlk 10 sırada Avrupa ülkeleri ağırlıklı olsa da, Avustralya (6.) ve Yeni Zelanda (10.) Avrupa dışından listede yer alan ülkeler oldu.

Türkiye’de durum

Türkiye, 44 ülke arasında 40. sırada yer aldı. Raporda, yaşam kalitesi, sağlık hizmetleri, gelir ve emeklilik sistemleri gibi alt kategorilerde puanlama yapıldığı belirtilirken, Türkiye’nin finansal güvenlik ve yaşlı refahı göstergelerinde düşük performans gösterdiği vurgulandı.

2025 itibarıyla Türkiye’de en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olarak belirlendi. Ancak, yapılan zamlar hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalıyor ve emeklilerin alım gücü her yıl azalıyor. Ayrıca Türkiye’nin genç nüfus yapısına rağmen yaşlı nüfus oranının hızla artması, emeklilik sisteminde sürdürülebilirlik açısından risk oluşturuyor.

Listenin ilk 10’u

Norveç İrlanda İsviçre İzlanda Hollanda Avustralya Almanya Danimarka Lüksemburg Yeni Zelanda

Türkiye ve yakın sıralar

Türkiye Çin Hindistan Kolombiya Güney Afrika

Raporda Türkiye’nin emeklilik alanındaki zorlukları, sosyal güvenlik sisteminde yapısal reformlara duyulan ihtiyacı da ortaya koyuyor.