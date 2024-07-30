Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme süreci kapsamında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın katılımıyla yapılan beşinci toplantı, Alican-Margara sınır kapısında yapıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut engellerin aşılması amacıyla önemli kararlar alındı.

Görüşmenin ana konuları, Akyaka/Akhurik demiryolu sınır kapısının faaliyete geçirilmesi için gerekli teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik pasaport sahipleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasıydı. Bu adımlar, iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin kolaylaştırılması açısından kritik önem taşıyor.

Akyaka/Akhurik demiryolu sınırı hizmette

Akyaka/Akhurik demiryolu sınır kapısının faaliyete geçirilmesi, bölgesel ulaşım ve ticaretin gelişmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Kapının teknik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve altyapının hazırlanması, iki ülke arasında ticaret akışını hızlandırabilir.

Vize prosedürleri kolaylaşacak

Diplomatik ve resmi pasaport sahipleri için vize prosedürlerinin kolaylaştırılması, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerini daha pratik hale getirecek. Bu düzenleme, özellikle iş ve resmi ziyaretlerde önemli kolaylıklar sağlayacak.

Normalleşme süreci

Özel Temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan, normalleşme sürecinin ön koşulsuz olarak sürdürülmesi konusunda mutabık kaldılar. Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesini ve kalıcı bir barış ortamının sağlanmasını hedefliyor.

Görüşmede, tam normalleşme amacı doğrultusunda sürecin devam etmesi gerektiği vurgulandı. Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerde uzun vadeli bir iyileşmenin sağlanması için gerekli adımların atılacağı anlamına geliyor.