Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella geniş aday kadroyu 35 kişiden 26 kişiye indirerek UEFA'ya bildirdi.

Nihai Kadro Açıklandı

Sakatlıklar ve Kadro Dışı Kalan İsimler

Teknik direktör Vincenzo Montella, sakatlıkları nedeniyle daha önce aday kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak gibi önemli isimlerin yokluğunda, geniş aday kadrodan 26 kişilik nihai listeyi belirledi. Kadroya giremeyen isimler arasında Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın bulunuyor.

Bertuğ Yıldırım Kadroda

Geniş kadroda yer alan ve Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a geçiş yapan Bertuğ Yıldırım, nihai kadroya dahil edildi. Ayrıca, Doğan Alemdar turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm idmanlarda kaleci yeterliliğini sağlamak adına kampta kalmaya devam edecek.

Kadronun Detayları

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 26 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos) Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund) Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Beklentiler ve Hazırlıklar

Milli Takım’ın Hedefleri

EURO 2024’te Türkiye'nin hedefi, gruplardan çıkarak ilerlemek ve turnuvada başarılı bir performans sergilemek olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, kadroyu belirlerken tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de şans verdi.