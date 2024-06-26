Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın kadro tercihleri tartışılırken, Türkiye'nin gruptan çıkma şansı devam ediyor.

A Milli Takım, F Grubu’ndaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. Bu kritik karşılaşmada galip gelmesi halinde Türkiye, grubu ikinci sırada tamamlayarak adını üst tura yazdıracak. Beraberlik halinde de üst tura çıkmayı garantileyecek olan milliler, mağlubiyet durumunda ise en iyi üçüncüler arasına girmek için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.

Maç hangi kanalda yayınlanacak

Çekya - Türkiye karşılaşması, Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda bugün saat 22:00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve dileyen kullanıcılar Tabii uygulaması üzerinden de maçı takip edebilecek.

Grup durumu ve senaryolar

Türkiye, F Grubu’nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle üç puan topladı. Portekiz iki galibiyetle liderliği garantilerken, ay-yıldızlı ekibimize grup ikinciliği için beraberlik yetecek. A Milli Takım, Çekya karşısında mağlup olursa grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

Muhtemel rakipler

Milli Takım, grubu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşecek. En iyi dört üçüncü arasına girmesi halinde ise B Grubu veya C Grubu’nun lideri olan İspanya veya İngiltere ile karşılaşacak.

Kadro durumu

A Milli Takım’da Orkun Kökçü ve Mert Günok’un sakatlıkları sürerken, Abdülkerim Bardakcı cezalı olduğu için Çekya karşısında forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci’nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Arda Güler ise bu mücadelede kadroda yer alacak.

Türkiye ile Çekya'nın rekabeti

A Milli Takım, Çekya ile daha önce 11 kez karşılaştı. Bu maçlarda her iki takım da beşer kez galip gelirken, bir maç berabere bitti. İki takım arasındaki son karşılaşma, 19 Kasım 2022’de Gaziantep'te oynandı ve Türkiye, Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu’nun golleriyle 2-0 galip geldi.

Muhtemel 11

A Milli Takım'ın sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Altay; Mert Müldür, Kaan, Merih, Ferdi; İsmail, Hakan; Barış Alper, Yusuf, Kerem; Kenan.