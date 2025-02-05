Türkiye, savunma sanayisinde önemli bir adım atarak, İngiltere’den 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alacak. Ardından, 20 yeni uçak üretilecek ve 2026’da teslimatlar başlayacak. Meteor füzeleriyle donatılacak uçakların, 2030’da tam operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın ortak üretimi olan bir dördüncü nesil süpersonik savaş uçağıdır. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’nın dahil olduğu bir konsorsiyum tarafından üretilen bu uçaklar, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş elektronik sistemleriyle dikkat çekiyor. Türkiye, ilk aşamada 20 adet Eurofighter Typhoon satın alacak ve sonra 20 yeni uçak üretilecek.

Meteor füzeleriyle donatılacak

Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon uçakları, dünyadaki en gelişmiş havadan havaya füzelerden biri olarak kabul edilen Meteor füzeleriyle donatılacak. MBDA tarafından geliştirilen bu füze, 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip ve ramjet motor teknolojisi sayesinde uzun mesafelerde hızını koruyabiliyor. Meteor füzesi, aktif radar güdüm sistemi sayesinde hedef manevra yapsa bile yönlendirilebiliyor ve görüş menzili dışındaki hedefleri vurabiliyor.

Fransa ve İngiltere onay verdi

Fransa, Türkiye’ye yapılacak Eurofighter Typhoon satışında Meteor füzelerinin dahil edilmesini onayladı. İngiltere’nin bu onayın alınmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma sanayisi açısından büyük bir önem taşıyor.