Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek için ABD ile yaptığı 23 milyar dolarlık savunma sözleşmesinde maliyetleri düşürmek için bazı adımlar atmaya hazırlandığı iddiası gündeme geldi. Bloomberg'in haberine göre, Türkiye bazı parçaların yerel olarak üretilmesi için offset anlaşması yapmayı planlıyor.

Türkiye F-16 anlaşmasında maliyetleri düşürüyor mu?

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin uzun süredir gündemde olan 23 milyar dolarlık F-16 anlaşmasında maliyetleri azaltma yönünde adımlar atmaya hazırlandığını iddia etti. Haberde, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek için ABD ile yapılan anlaşmada maliyetleri düşürmek adına bazı savaş uçağı parçalarının yerel olarak üretilmesi için bir offset anlaşması yapmak istediği belirtildi.

Anlaşmanın detayları

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD, Türkiye'nin 40 adet yeni nesil F-16 satın alması ve 79 adet modernizasyon kiti ile çok sayıda füze alımına onay vermişti. Bloomberg'e konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar, Türkiye'nin mali kesintiler nedeniyle milyarlarca dolar tasarruf etmek için daha az modernizasyon kiti ve mühimmat almaya çalıştığını söyledi.

Lockheed Martin'den açıklama

Lockheed Martin sözcüsü, Bloomberg'in sorularına verdiği yanıtta, "F-16 Blok 70 ve V yükseltme paketinin Türkiye için gelişmiş 21. yüzyıl güvenlik yetenekleri, gelişmiş NATO birlikte çalışabilirliği ve uygun işletme ve ömür devri maliyetlerinin en iyi karışımını temsil ettiğinden emin olduklarını" belirtti.

Erdoğan: "Biden'la tekrar konuştum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "'F16 alımının ölçeği küçüldü' haberlerini okuduk. Bazı parçaların lokal üretileceği aktarılıyor. Bu nasıl bir karar?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili özellikle dün akşam ve bugün Sayın Biden ile tekrar konuştum. '3-4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim' dedi." şeklinde cevap verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları

Erdoğan, Biden'ın kendisine bu konuda verdiği cevabı, "Parçalarla ilgili konu, her zaman görüştüğümüz konular. En taze haber olarak size Sayın Biden'ın bana verdiği cevabı nakletmiş oldum." sözleriyle aktardı.

Türkiye'nin savunma stratejisi

Bu iddialar, Türkiye'nin savunma stratejisinde maliyet etkin çözümler aradığını ve yerel üretimi artırarak dışa bağımlılığı azaltma çabalarını yansıtıyor. Türkiye'nin bu stratejisi, gelecekteki savunma sanayi projeleri ve uluslararası savunma anlaşmalarında da etkili olabilir.