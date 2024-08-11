Türkiye, askeri savunma kapasitesini artırmak için ABD’den almayı planladığı F-16V sürecinde beklenmedik bir değişiklik yaparak Eurofighter Typhoon almak istiyor. Savunma stratejisi uzmanı Dr. Can Kasapoğlu, “Türkiye, ABD’den son varyantları almak istiyor ve 23 milyar dolarlık paket için pazarlık yürütüyor,” dedi.

F-35 projesinden çıkış ve yeni stratejiler

Türkiye, 12 Temmuz 2022’de 5. nesil savaş uçağı projesine adım atarak F-35 projesine katılmıştı. Ancak, S-400 alımı ve diğer gelişmeler sonucunda F-35 projesinden çıkarıldı. Bu durum, Türkiye’nin F-16V alımına yönelmesine neden oldu. Fakat son günlerde F-16V yerine Eurofighter Typhoon’un gündeme gelmesi, askeri ve diplomatik dinamiklerin değiştiğinin bir göstergesi.

Eurofighter Typhoon’un avantajları

Dr. Kasapoğlu, Eurofighter Typhoon’un Türk Hava Kuvvetleri envanterinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. “Eurofighter Typhoon alımı, dördüncü nesilden beşinci nesil hava harp kabiliyetine geçişte ek bir çeşitlendirme arayışı,” dedi. Ayrıca, Eurofighter’ın hava-hava görevlerindeki üstünlüklerinin de avantaj sağlayacağını vurguladı.

ABD ile yürütülen pazarlıklar

Türkiye’nin ABD ile yürüttüğü 23 milyar dolarlık paket, sadece F-16 modernizasyonunu değil, aynı zamanda 40 yeni F-16 uçağı ve çeşitli gelişmiş mühimmat alımını da içeriyor. Türkiye, bu süreçte en iyi silah sistemlerinin alınmasını hedefliyor ve yerli üretimi artırma talebinde bulunuyor.

Avrupa seçenekleri ve Almanya’nın tutumu

F-16V alım sürecinin etkilenip etkilenmeyeceği konusunda Dr. Kasapoğlu, NATO üyesi bir ülkenin dördüncü nesil savaş uçağı alımının zor bir engel olmadığını ifade etti. Türkiye’nin Eurofighter Typhoon alımı, NATO çerçevesinde daha fazla seçenek sunarak askeri planlamada esneklik sağlayabilir.

Almanya'nın Eurofighter Typhoon satışına dair tutumunun değişmesi ise Türkiye için yeni fırsatlar doğuruyor. Suudi Arabistan’a yapılan satışların, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon talebini desteklemesi muhtemel. Ancak, Türkiye’nin bu alımı gerçekleştirebilmesi için yine ABD onayı gerekecektir.

Sonuç olarak, Türkiye, hem F-16V alımında hem de Eurofighter Typhoon sürecinde kapsamlı bir savunma stratejisi izlemekte. Savunma sanayinin kendi kaynaklarını geliştirmesi ve dışa bağımlılığı azaltması, Türkiye’nin gelecekteki askeri yetenekleri açısından kritik bir öneme sahip.