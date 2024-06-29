Singapur'da yapılan FATF Genel Kurulu'nda alınan karar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından "Başardık" ifadesiyle duyuruldu.

Kripto Varlıklar Yasası'nın etkisi

Türkiye'nin gri listeden çıkmasında, TBMM'de kabul edilen Kripto Varlıklar Yasası'nın önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Bu yasa, kara para aklamanın önlenmesine yönelik adımlar atılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını gösterdi.

Yatırımcılar İçin Yeni Fırsatlar

Uzmanlar, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının yabancı yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratacağını vurguluyor. Özellikle uluslararası fonların Türkiye'ye yatırım yapmasının önü açılmış durumda. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, kararın orta ve uzun vadede Türkiye'nin risk primini düşüreceğini ve TL varlıklarının değer kazanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

İş dünyasından olumlu tepkiler

İş dünyası temsilcileri de Türkiye'nin gri listeden çıkmasını memnuniyetle karşıladı. Kararın yeni fırsat pencereleri açacağı ve Türkiye ekonomisine olumlu katkıları olacağı ifade edildi.