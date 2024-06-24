İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, Suzuki ve MG marka taşıtlara özel yüzde 0 kar payı finansman kampanyasını ve SWM marka araçlara özel finansman kampanyasını hizmete sundu.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, 2 farklı taşıt kampanyası başlattı.

Banka, "Hızlı Finansman" anlaşmalı bayilerden alınacak Suzuki ve MG marka sıfır kilometre araçlarda avantajlı kar payı oranı ve vade fırsatı sunuyor. Kullanılacak finansman tutarına göre Suzuki ve MG marka araçlarda yüzde 0 kar payı bulunuyor.

Banka, "Hızlı Finansman" anlaşmalı bayilerden alınacak SWM marka sıfır kilometre araçlarda da avantajlı kar payı oranı ve vade fırsatı sunuyor. Kullanılacak finansman tutarına göre yüzde 1,99 kar payı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, hızlı, kesintisiz ve mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle hizmetlerini sürekli dijitalleştirdiklerini belirterek, kurum ve markalarla yaptıkları işbirlikleriyle müşterilerinin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak için çalıştıklarını aktardı.

Sıfır kilometre araç almak isteyen tüm müşterilerinin artık taşıt finansmanı başvurularını şubeye gitmeden yapabileceklerini kaydeden Mert, şu değerlendirmede bulundu:

"Hızlı Finansman bayisi olan MG ve Suzuki satış noktalarından başvurularını dakikalar içinde yapıp finansmana anında ulaşabiliyor. SWM ile başlattığımız kampanya ile sıfır kilometre araç almak isteyen müşterilerimiz artık taşıt finansmanı başvurularını şubeye gitmeden Hızlı Finansman bayisi olan SWM satış noktalarından başvurularını dakikalar içinde yapıp finansmana anında ulaşabilecek. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceğiz."