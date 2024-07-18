Ankara'da JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, saat 11.00'de başladı. Genel kurulda, mali konuların yanı sıra yeni başkanın seçimi için de oy kullanılacak.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Toplantıya, mevcut TFF Başkanı ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA ve UEFA temsilcileri, başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkanları ve yöneticileri ile delegeler katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.

Divan Başkanı seçimi

Genel kurulu yönetmek için divan başkanlığına yapılan oylamada, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak aday gösterildi. Oylama sonucunda, 146 oy alan Mehmet Baykan divan kurulu başkanı seçilirken, Cantürk Alagöz başkan vekili oldu. Murat Sancak ise 84 oy aldı.

Başkanlık seçimi ve adaylar

Başkanlık seçimi için Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi. Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Yeni seçilen TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görevde kalacak. Başkanlık seçiminin ardından, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemine ait hesap ve faaliyetlerin ibrası, ve 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçenin kabulü veya reddi hakkında oylama yapılacak.

Genel Kurulun ikinci oturumu ve çoğunluk durumu

TFF'den yapılan açıklamaya göre, genel kurul çoğunluğun sağlanamaması durumunda 19 Temmuz saat 11.00'de, ikinci oturumda da çoğunluğun elde edilememesi halinde 26 Temmuz'da aynı saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Mali konular ve gelecek planları

Genel kurulda, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibrası, ve 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçenin kabulü veya reddi hakkında oylama yapılacak. Bu süreçte, TFF'nin gelecekteki mali politikaları ve projeleri de değerlendirilecek.