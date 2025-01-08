Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Ocak 2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkleri duyurdu. Disiplin sevkleri, son dönemde oynanan lig maçlarındaki çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, hangi takımlardan kaç oyuncunun ve teknik direktörün sevk edildiği, hangi ihlallerden dolayı sevk işlemlerinin yapıldığı detaylarına yer verildi.

Kurula sevk edilen Süper Lig ekipleri şu şekilde:

"1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.01.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.01.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.01.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi MESUT ALTAN’ın 04.01.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi MURAT YAMAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 04.01.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 04.01.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- REEDER SAMSUNSPOR Kulübü’nün 04.01.2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.01.2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 05.01.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN RENÇBER’in aynı müsabakadaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 07.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü’nün 05.01.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü görevlisi AYHAN KAYA’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- SİPAY BODRUM FK Kulübü kaleci antrenörü BEHRAM ZÜLALOĞLU’nun 05.01.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 05.01.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."