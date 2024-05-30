Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin davetli listesinde olduğu belirtilirken, zirvenin dünyanın yedi endüstriyel demokrasisinin ötesine taşınmasının hedeflendiği bildirildi. Bu gelişme, G-7'nin daha kapsayıcı bir yapıya bürünme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İtalya, bu yıl G-7'nin dönem başkanlığını üstleniyor ve 13-15 Haziran tarihleri arasında güneydeki Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia tatil beldesinde zirveye ev sahipliği yapacak. ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya'nın yer aldığı bu önemli toplantıda, küresel ekonomi, Ukrayna ve Çin ile ilişkiler gibi kritik konular ele alınacak.

Diğer Davetli Ülkeler

İngiliz haber ajansı Reuters, Nisan ayında bazı Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin sosyal yardım toplantılarına davet edildiğini aktarmıştı. Bu hafta ise Birleşik Arap Emirlikleri lideri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın da katılacağı açıklandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da zirveye katılabileceği, ancak katılımının henüz resmi olarak teyit edilmediği belirtildi.

Papa Francis de Katılıyor

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis de Puglia'daki toplantıya katılacak isimler arasında yer alacak. Papa Francis'in, zirvede yapay zekanın yarattığı zorlukları tartışması bekleniyor.