Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin öncü ekonomik büyüme verilerini açıkladı. Rapora göre, G20 ülkelerinin ortalama ekonomik büyümesi yüzde 0,9 olarak gerçekleşti. Türkiye ise yüzde 2,4 büyüme ile G20 ülkeleri arasında en yüksek ekonomik büyümeyi kaydeden ülke oldu.

Türkiye ekonomisi zirvede

Türkiye, G20 ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyümeyi kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'yi yüzde 1,9 ile Hindistan, yüzde 1,6 ile Çin, yüzde 1,4 ile Suudi Arabistan, yüzde 1,3 ile Güney Kore ve yüzde 1,2 ile Endonezya takip etti.

Diğer G20 ülkelerinin performansı

G20 ekonomileri genel olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 büyüme kaydetti. Çin ve Hindistan, ekonomik büyümenin ana itici güçleri oldu. Çin, Güney Kore ve Türkiye, geçen yılın son çeyreğine kıyasla büyümelerini artırırken, Hindistan ve Endonezya'da hafif düşüş gözlendi.

ABD ve Japonya'da durum

ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü, bu oran bir önceki çeyrekteki yüzde 0,8 büyümeye göre yavaşlamayı işaret ediyor. Japonya'da ise ekonomi yüzde 0,5 daraldı.

Ekonomik toparlanma ve daralma

Brezilya, İngiltere ve Almanya, 2023'ün son çeyreğindeki daralmadan sonra bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik toparlanma yaşadı. Ancak, Suudi Arabistan ekonomisi geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0,6'lık daralmanın ardından toparlanarak bu yılın ilk çeyreğinde büyüme kaydetti.

Yıllık büyüme oranları

G20 ülkelerinde yıllık bazda ekonomik büyüme yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Hindistan bu dönemde yüzde 8,4 ile yıllık bazda en yüksek ekonomik büyümeyi kaydederken, Türkiye yüzde 7,4 ile ikinci sırada yer aldı. Suudi Arabistan ise yıllık bazda yüzde 1,5 küçülme ile G20 ülkeleri arasında en yüksek daralmanın görüldüğü ülke oldu.