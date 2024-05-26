Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kütahya'da düzenlendi. Kongreye Türkiye'nin dört bir yanından gelen 93 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Genel Kurul, Kütahya Dumpınar Üniversitesi'nde yapıldı ve Divan Başkanlığı'na Nazmi Bilgin, Başkan Yardımcılığı'na Mustafa Arslan, Yazmanlıklara ise Şevket Erzen ve Erkan Sağlam oy birliği ile seçildi.

Kütahya Valisi Musa Işın ve Kütahya Belediye Başkan Vekili Kemalettin Ekici'nin de katıldığı genel kurulun açılışında, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam bir hoş geldiniz konuşması yaptı. Ardından konuşan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, şu ifadeleri kullandı: “Büyük özveri ve fedakârlıklarla kurduğumuz, örnek bir dayanışma içinde Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kuruluşu haline getirdiğimiz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuzun 2021 – 2024 çalışma dönemini geride bırakıyoruz. Pandemi ve yüksek enflasyon ortamında gerçekleşen bu süreç, basın sektörünün ekonomik darboğaza girdiği, haber alma özgürlüğü açısından çeşitli kısıtlamaların yaşandığı zor bir dönem oldu. Sektörümüzde yaşanan sorunlara ve konfederasyon çatısı altında gerçekleştirdiğimiz çalışmalara değinmeden önce, bizlere bugün ev sahipliği yapan değerli Kütahya Valimiz Sayın Musa Işın ile birlikte Ağrı Valiliği döneminde yaşadığımız 15 Temmuz gecesine dönmek istiyorum. 15 Temmuz’un önemini anlamak için elbette 12 Eylül 1980 darbesinde yaşananları bilmek gerekiyor.

Başkan Kolaylı sorunları açıkladı

Başkan Kolaylı, sektörün sorunlarına da değinerek, “Konuşmamı, yaşadığımız sorunlara ilişkin olarak her toplantıda dile getirdiğimiz sorunların özetiyle tamamlamak istiyorum. Öncelikle; gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazetecilik Meslek Yasası”, teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yazılı basının yanı sıra görsel, işitsel ve elektronik medyayı da kapsayacak şekilde günümüz koşullarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olacaktır. Sektörümüzde yaşanan çok önemli bir diğer sorunumuz, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan ve darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir. Türkiye’de insanımıza herhangi bir baskı ve müdahaleye maruz kalmadan, kendini meşru bir şekilde ifade edebilme hakkının evrensel ölçülerde tanınması ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, toplumsal barış, hoşgörü, uzlaşı, ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması en büyük dileğimizdir. Sektörümüzde, yasal düzenleme eksiklerinden kaynaklanan sorunların yanında, çalışma koşullarının neden olduğu olumsuzluklar da yaşanmaktadır. Yaklaşık 70 yıl önce, 20 Haziran 1952’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5953 sayılı kanunda, 1961 yılında kapsamlı bir değişikliğe gidilerek meslektaşlarımıza önemli kazanımlar sağlanmıştır. Yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazedeki bu kazanımlar, zamanla bir bir değiştirilmiş ve birçoğu geri alınmıştır. Bu yasanın günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi sadece biz gazetecilerin değil, toplumumuzun bir ihtiyacı haline gelmiştir. Ayrıca, “yıpranmada basın kartı sahibi olma şartı” mutlaka kaldırılmalıdır. Demokratik ülkelerde medya kurumları çeşitli yöntemlerle devletler tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de de devlet desteği, resmî ilanlar yoluyla gerçekleşmektedir. Basın İlan Kurumu’nun fiyat tarifesinde 2023 yılı sonunda yapılan ve onaylanarak yürürlüğe giren artış sayesinde yerel gazetelerimiz 2024 yılına rahat bir nefes alarak girme olanağı bulmuştur. Ancak; ilanların birleştirilmesi, işlerin bölünerek ilan sınırları dışına çıkması, doğrudan alım ve acil alım yöntemlerine sıklıkla başvurulması, kooperatif ve dernek ilanları ile özel eğitim kurumu ilanlarının yayın zorunluluğunun kaldırılması gibi nedenlerle resmi ilanlarda ciddi oranda azalma meydana gelmektedir. Bu sorun çözülmelidir. BİK “Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği”, başta yerel gazetelerin kurduğu internet haber siteleri olmak üzere tüm internet haber siteleri için ağır koşulları içermektedir. Yönetmelik gerekliliklerinin tekrar gözden geçirilerek, yerel gazetelerin ve internet haber sitelerinin desteklenmesi beklenmektedir.”

Gündemde yeşil pasaport bulundu

Kolaylı devamında, “15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına yeşil pasaport verilebilmesine yönelik iktidar ortağı MHP tarafından meclise sunulan kanun teklifi, yıllardır gündeme getirdiğimiz bir sorunumuzun çözümü yönünde sevindirici bir gelişmedir. Beklentimiz bu teklifin 10 yıl basın kartı taşıyan basın mensuplarıyla eş ve çocuklarını kapsamasıdır. Türkiye genelinde yerel, bölgesel ve ulusal yayın yapan televizyon kanallarının ortak sıkıntısı Türksat yayın giderleri, RTÜK’e ödenen ücretler gibi diğer yayın mecralarında olmayan masraflar nedeniyle girdi maliyetlerinin artmasıdır. Radyolar da aynı sorunu yaşamaktadır. RTÜK Yasası günümüz koşullarına göre mutlaka yeniden ele alınmalı, RTÜK gelirlerinin bir bölümü, kurumsal yerel radyo ve televizyonlara destek olarak verilmelidir” şeklinde konuştu.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nda Yeniden Kolaylı Başkanlığa Seçildi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Kurulu'nda yapılan oylamalar sonucunda, Nuri Kolaylı yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Genel Kurul toplantısında, 2021-2024 dönemine ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarıyla mali tablolar değerlendirildi ve üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından gerçekleştirilen seçimlerde, tek liste ile gidilmesine ve açık oylama yapılmasına karar verildi. Nuri Kolaylı'nın başkanlığını yaptığı liste, üyelerin tamamının oybirliğiyle 2024-2027 dönemi için göreve getirildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlenirken şu isimler listeye alındı:

Yönetim Kurulu:

Sefa Özdemir

Feridun Fazıl Özsoy

Erdoğan Erişen

Cem Kaytan

Gaye Coşkun

Osman Hakan Kiracı

Mehmet Çelik

Mehmet Ergün

Ergun Ata

Ali Cihangir

Derya Sarılarlı

İdris Taş

Ali Filizkan

Ercan Atay

Osman Koca

Atilla Durak

Ersen Küçük

Vahap Güner

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Abdullah Alpağ

İhsan Uluözlü

Osman Nuri Boyacı

Cengiz Selci

Müjdat Çetin

Ümit Özmen

Deniz Başlı

Nihat Mazmanoğlu

Denetleme Kurulu:

Arif Kurt

Halis Olcay

Seda Köktener

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Bilal Bölükbaşı

Hande Nur Uysal

İlyas Bayraktar

Ayrıca, TGK Onur Başkanı olarak Nazmi Bilgin belirlenirken, TGK Onur Kurulu Üyeleri ve Basın Etik Kurulu üyeleri de görevlerine oybirliğiyle seçilen isimler arasından belirlendi.

Kongrede ayrıca, TGK'nın Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğüne Mevlüt Yeni ve TGK Genel Koordinatörlüğüne Sinan Tunç, üyelerin oybirliğiyle seçildi.