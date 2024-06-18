Bu bir haftalık denetim sürecinde, çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 20,830 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Birçok ihlale birçok ceza uygulandı

Denetimler sırasında en dikkat çeken ihlallerden biri, hız ihlali oldu. Hız sınırlarını aşan 4,179 sürücüye ceza kesildi. Hız limitlerinin aşılması, hem trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmekte hem de kazalara davetiye çıkarmakta. Bu bağlamda, hız ihlaline yönelik cezaların artırılmasının ve denetimlerin sıklaştırılmasının, trafik kazalarının azaltılmasında önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Bir diğer önemli ihlal ise, sürücülerin kask kullanmaması oldu. Özellikle motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, 2,688 sürücüye kask takmama cezası verildi. Kask kullanımının, motosiklet kazalarında hayati önem taşıdığı biliniyor. Bu nedenle, kask takmanın önemi üzerine bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiği vurgulandı.

Alkollü araç kullanımı ise, yine önemli bir sorun olarak karşımıza çıktı. Denetimler sırasında 587 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza kesildi. Alkolün, sürücülerin reflekslerini ve karar alma yetilerini olumsuz yönde etkilediği bilinmekte olup, bu tür ihlallerin önlenmesi için daha sıkı denetimlerin yapılması ve ağır yaptırımların uygulanması gerektiği belirtildi.

Emniyet kemeri takmayan sürücüler de denetimlerin hedefindeydi. 2,487 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan dolayı ceza kesildi. Emniyet kemeri, kazalarda ölüm ve yaralanma riskini önemli ölçüde azaltan basit fakat etkili bir güvenlik önlemidir. Bu nedenle, sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı konusunda daha duyarlı olmaları gerektiği ifade edildi.

Kırmızı ışık ihlali, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bir diğer ihlal olarak öne çıktı. Bu kapsamda, 741 sürücüye kırmızı ışık ihlali cezası kesildi. Trafik ışıklarına uyulmaması, kazalara ve trafik akışının bozulmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, trafik ışıklarına uyulmasının önemi konusunda sürekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması gerektiği belirtildi.

Seyir halinde cep telefonu kullanımı da denetimlerde dikkat çeken ihlaller arasında yer aldı. 1,201 sürücüye, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan dolayı ceza kesildi. Cep telefonu kullanımı, sürücülerin dikkatini dağıtarak kazalara neden olabilmektedir. Bu yüzden, cep telefonu kullanımının minimuma indirilmesi ve sürücülerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Son olarak, diğer çeşitli ihlallerden dolayı 8,947 sürücüye ceza kesildiği açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığını bir kez daha hatırlattı.