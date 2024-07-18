Türkiye'de emekliler için sağlanan indirim ve hizmetler, 2024 yılında önemli iyileştirmelerle devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "Emekliler.Gov.Tr" adresi, emeklilere yönelik geniş kapsamlı indirimleri ve avantajları tek bir platformda topluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye genelindeki emeklilere yönelik bir dizi indirim ve hizmeti içeren "Emekliler.Gov.Tr" adresini güncelledi. Bu platform üzerinden emekliler, ücretsiz maç biletleri, otobüs ve tren indirimleri, sosyal tesislerde avantajlı kullanım hakları ve AVM indirimleri gibi birçok fırsattan yararlanabiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Telekom, TTNET gibi kurumlar ile yapılan protokoller sayesinde, emeklilere özel indirimler her geçen gün artıyor. İl bazında yayınlanan fırsatlar, emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

2024 yılında emekliler için planlanan iyileştirmeler arasında, sağlık hizmetlerinden ulaşıma, kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede sosyal hakların genişletilmesi yer alıyor. Bu adımlar, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltirken sosyal yaşamda daha aktif olmalarına olanak tanıyor.

En düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkartılmasıyla birlikte 2024, emekliler için büyük fırsatlar yılı olarak nitelendiriliyor.

Bu Kapsamda Her İlde İndirim Yapan Kurum Ve Kuruluşların İsim Listesini Sizler İçin Sıraladık;

Adıyaman Emekli İndirimleri

Adil Işık Group Giyim Sektörü %15

Altınyıldız Giyim Sektörü %10

Safir Aksesuar Aksesuar %10

Safir Saat Saat %30

Yemen Kahve Kafe %20

Sarar Giyim Sektörü %10

Accort Giyim Sektörü %10

Seçil Store Giyim Sektörü %15

Morven Giyim Sektörü %10

Ayakmod Ayakkabı %10

Afyonkarahisar Emekli İndirimleri

Sarpa Et Ve Et Ürünleri Et Ve Et Ürünleri %15: Firmanın İşletme Ünvanı Sucuk Sarayı Olarak

Geçmektedir. Firma Yalnızca Sucuk Satışlarında İndirim Uygulamaktadır.

İplikçioğlu Mobilya Dekorasyon İç Mimari İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Mobilya Ürünleri %15: İndirimi Yalnızca İstikbal Markalı Mobilyalarda Uygulamaktadır.

Afyon Gross %15 - % 30 Arası

Por Et Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi Döner Satışı %15 (Dandi Döner)

Ağrı Emekli İndirimleri

Bayram Gıda İnş. Gıda %5

Temok Marketçilik Gıda %5

Özel Lena Hastanesi Sağlık %15

Bengisu Madencilik Gıda %5

Genç Marketçilik Gıda %5

Özgül Kardeşler İnş. Gıda %5

Yıltem Marketçilik Gıda Gıda %5

Özel Ağrı Efe Tıp Merkezi Sağlık %20

Özel İnci Ağız Ve Diş Sağlığı Sağlık %5-%10

Aksaray Emekli İndirimleri

Dağ Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Aytemiz Akaryakıt İstasyonu) Akaryakıt %4

Aden Sucukları Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Ciğerci Şahin) Gıda %10

Damar Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Damla Mobilya İşyeri) Mobilya %15

Damar Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Bambi Yatak İşyeri) Mobilya %15

Özel Aksaray Vatan Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (English Time Yabancı Dil Kursu) Eğitim %20

Aksaray Umut Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Tic. A.Ş. (Özel Aksaray Hastanesi) Sağlık %10

Amasya Emekli İndirimleri

Özel Kolmed Hastanesi Sağlık / Hastane %15-20 Ayaktan Tedavilerde %20, Tetkik Ve Tedavi Hizmetlerinde %15

Payidar Otel Otel / Konaklama %50

Altayhan Otel Otel / Konaklama %50

Payidar Restaurant Restoran / Yemek %15 Grand Harşena Hotel (Ahti Turzim Seyahat Acentası

Ticaret Ltd.Şti.) Otel / Konaklama %10

Harşena Restorant (Ahti Turzim Seyahat Acentası Ticaret Ltd.Şti.) Restoran / Yemek %10

Zorlu Optik Optik/Lens/Güneş Gözlüğü %25

Yerkan Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Ve Özel Sağlık Sigortası %15

Tabure Enerji Turizm Ltd. Şti. Restoran / Kafeterya %25

Fimar Life Termal Resort Otel (Metfamer Maden Tic. San. A.Ş.)

Konaklama %10

Gaziantepli Yılmaz Usta Baklava / Kebap Salonu %10

Keyif Restaurant Restoran / Kafeterya %10

Papuç Giyim Giyim %10

Papuç Ayakkabı Ayakkabı %10

Papuç İç Giyim Giyim %10

Sefa Cafe Ve Restaurant (Çınaraltı) Restoran / Kafeterya %10

Bütüner Ev Gereçleri Ltd. Şti. Ev Gereçleri %10

Bellona Amasya Mobilya %10

Özgür Mobilya Ltd. Şti. Mobilya %5-10 Bazı Ürünlerde %10

Beğendim Mobilya Mobilya %5

English Time Dil Okulu Yabancı Dil Kursu %30

Lalehan Otel Restaurant Konaklama / Restoran %10

Afilli Köşk Butik Otel Konaklama %10

Küçükağa Restaurant Restoran / Kafeterya %10

Kar Yıkamatik Kuru Temizleme Çamaşır Yıkama Kurulama Ütüleme %15

Elit Otelhan Konaklama %20

Ersaş Gıda Market Market %3

Nurtaş Market Market %3

Çıtıroğlu Market Market %5

Uygur Market Market %5

Nazar Optik Optik/Lens/Güneş Gözlüğü %40 Camlarda %40, Çerçevelerde %15

Tost King Kafe / Kafeterya %10

Amasya Merkez Optik Optik/Lens/Güneş Gözlüğü %30 Ray-Ban Optik Ve Güneş Gözlükleri %20

Hummel Spor Giyim Spor Giyim %10-%40

Amaseia Mutfağı Restoran %10

Akpınar Ayakkabı Ayakkabı %10

Pastacım Pastane Cafe Pasta / Kafe %5

Temenni Ticaret Temizlik Ürünleri Ve Ev Gereçleri %10

Amasya Giyim Giyim %20

Kardelen Çiçekçilik Çiçek, Çikolata %10

Akotek İnşaat Malzemeleri İnşaat %20

Yeni Özlem Pide Lokanta %10

The Apple Palace Otel Otel / Konaklama %15

Doğa Çiçekçilik Çiçekçilik %30

Kahvaltı Point Kahvaltı / Kafe %10

Aday Medikal Sağlık / Medikal %10

Anadolu Mantı Evi Restoran %10

Foto Renk Fotoğraf Çekimi Ve Düğün Davetiye Matba İşlemleri %15

Çözüm Kurs (Kahyaoğlu Eğitim Kurumları) Eğitim %25 Emeklilerin Çocuk Veya Torunlarına

Ankara Emekli İndirimleri

Monaliza Ayakkabı&Çanta (Gölbaşı) Kundura %5

Efem Erkek Kuaförü (Gölbaşı) Kuaför %20

Çobanoğlu Avm (Elmadağ) Züccaciye %10

Libas Giyim (Elmadağ) Konfeksiyon %10

Ak Kundura (Elmadağ) Kundura %10

Akkoçlar Aspava (Elmadağ) Lokanta %15

Altın Makas (Elmadağ) Kuaför %30

Özkar Sürücü Kursu (Elmadağ) Sürücü Kursu %20

Floranka Ağız Ve Dış Sağlığı Polikliniği Ltd. Şti. (Çankaya) Ağız Ve Diş %30

Ardam Optik (Altındağ) Gözlük %15

Murat Gülmez (Altındağ) Lokanta %10

Maraş Toptan Tencere Tava (Altındağ) Mutfak Eşyaları Satışı %15

Begüm Butik (Çankaya) Kıyafet %10

Umut Çiçekçilik (Çankaya) Çiçek %20

Liva Pastacılık (Çankaya) Pastane %10

Er Optik (Çankaya) Gözlük %50

Bizim Aspava (Çankaya) Restorant %10

Mert Çiçekçilik (Çankaya) Çiçekçi %20

Kuaför Hakan (Çankaya) Bayan Kuaförü %15

Erkan Kasap (Çankaya) Kasap %8

Avukat Ahmet Yazıcıoğlu (Çankaya) Avukatlık Hizmetleri %100

Avukat Bora Sarıkaya (Çankaya) Avukatlık Hizmetleri %100

Avukat Burcu Demirşahin Özmen (Çankaya) Avukatlık Hizmetleri %100

Avukat Caner Temiz (Çankaya) Avukatlık Hizmetleri %100

Avukat Gizem Kaplan (Yenimahalle) Avukatlık Hizmetleri %100

Avukat Mehmet Alperen Gürsoy (Çankaya) Avukatlık Hizmetleri %100

Avukat Mehmet Nimet Babur (Çankaya) Avukatlık Hizmetleri %100

Avukat Meral Demirhan (Çankaya) Avukatlık Hizmetleri %100

Avukat Mustafa Cemal Uygun (Çankaya) Avukatlık Hizmetleri %100

Avukat Nemre Habiboğlu (Çankaya) Avukatlık Hizmetleri %100.

Avukat Neşe Bilge Bozkurt (Çankaya) Avukatlık Hizmetleri %100

Avukat Özlem Akalın (Çankaya) Avukatlık Hizmetleri %100

Ardahan Emekli İndirimleri

Aks Optik-Nesimi Efe Optik %25

Ardahan İpekyolu Otel - Mehmet Aydın Otelcilik Hizmetleri %15

Ardahan Lalezar Apart Otel-Fatma Lale Aydın Otelcilik Hizmetleri %10

Ardahan Marka Market Market %10

Ardahan Üniversitesi Sosyal Faaliyet

Ardahan Üniversitesi Otelcilik Hizmetleri

Asker Yıldırım- Samsung Ardahan Bayii Beyaz Eşya %15

Ayşegül Optik Optik %25

Aytaç Sigortacılık Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Sigorta %25

Canerler Bujiteri Bujiteri %10

Cengizbey Süt Ürünleri Gıda %10

Koç Halı Halı & Kilim %30

Artvin Emekli İndirimleri

Hasan Akdeniz (Akdeniz Market) Market %10

Selçuk İskenderoğlu (Marketim) Market %10

Öztürk İnce (Artvin Optik) Optik %20

Avni Yılmaz (Optik Dünyası) Optik %20

Hüseyin Gündoğdu (Gündoğdu Optik) Optik %20

Sümeyye Karadağ (Tuna Optik) Optik %20

Mahmut Yılmaz (Net-Gör) Optik %20

Aydın Emekli İndirimleri

Özel Kuşadası Gözde Hastanesi Sağlık 15%

Özel Medinova Hastanesi Sağlık 15%

Özel Referans Hastanesi - Nazilli Sağlık 15%

Yusuf Temel (Temeller Mobilya) Mobilya 20%

Erdemoğlu Kilim Halı Sanayi Ticaret Limited Şirketi Halı 35% İndirim Sadece Halı Ürünlerinde Geçerlidir.

Kara Kardeşler Mobilya Mobilya 10%

Gün Dur Otelcilik Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi Turizm 30%

Bartın Emekli İndirimleri

Özel Aktıp Hastanesi Sağlık %5

Gözde Optik Sağlık %20

Optik Deryası Sağlık %20

Elit Optik Sağlık %20

Yeni Bartın Optik Sağlık %20

Yılmaz Optik Sağlık %20

Ünal Optik Sağlık %20

Emir Optik Sağlık %20

Yıldız Optik Sağlık %20

Bartın Hayat Optik Sağlık %20

Bartınhacettepe Medikal Sağlık %15

Yıldız Medikal Sağlık %15

Ekmek Teknesi Gıda %15

Güney Kebap Gıda %15

Bartın Merdane Ev Yemekleri Gıda %10

Locca Brise Restaurant Gıda %20

Somaklı Unlu Mamulleri Gıda %15

Fırınımm Gıda %10

Pura Lezzet Atölyesi Gıda %15

Maşha Restaurant Gıda %15

Batman Emekli İndirimleri

Worldmar Mağ. Gıda Teks. Pet. Elekt. Turz. Nak. İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. Market - Avm %20

Çömçe Et Lokantası Lokanta %10 Lokanta Ürünlerinde % 10 İndirim Sağlanmıştır.

Ziyade Et Lokantası Lokanta %20 Lokanta Ürünlerinde % 20 İndirim Sağlanmıştır.

(Askon Üyesi) Ali Usta Et Lokantası Lokanta %20 Lokanta Ürünlerinde % 20 İndirim Sağlanmıştır.

(Askon Üyesi) Çağlayan Kardeşler Lastik %30 Lastiklerde % 30 İndirim Sağlanmıştır.

(Askon Üyesi) Nejdet Usta Yemek Fabrikası %20 Yemek Fabrikasında % 20 İndirim Sağlanmıştır.

(Askon Üyesi) Polymax Auto Araba Bakımı %30

Özlem Güzellik Merkezi Güzellik Merkezi %20 Güzellik Merkezinde % 20 İndirim Sağlanmıştır.

(Askon Üyesi) 7 Kıta Yemek Fabrikası Yemek Fabrikası %20 Yemek Fabrikasında % 20 İndirim Sağlanmıştır.

Evvadent Ağız Ve Diş Sağlığı Polinikliği Ağız Ve Diş Sağlığı %30

Şahmar 72 Gıda İnş. Tarım. Ltd. Şti. Market %20

Yeşil Mar Market %4

Ataş Giyim- Batmanpark Avm Karşısı Giyim Mağazası %15 - %10

Lee&Wrangler Mağazası - Batman Petrol City Mağazası Giyim Mağazası %15

Colombia Mağazası – Batman Petrol City Mağazası Giyim Mağazası %15

Online Adresinde Giyim Mağazası %15 “Emeklıdestek” Kodu Girilerek Tüm İndirimlere Ek % 15 İndirim Sağlanmıştır.

Öncü Mar Market %15

Hhisfit Spor Salonu %25

Sabah Market Market %10

Kılıç Market Market %5

Yavuzlar Pastanesi Pastane %5

Sınırlı Sorumlu Petrolkent Üreten Kadınlar Kadın Girişimi Lokanta %10

(Askon Üyesi) Aydınlar Tarım Tarım Ürünleri %20

(Askon Üyesi) Smart Alüminyum İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Cam Balkon Ve Alüminyum İşleri %20

Emak Elektronik Petrol Nakliye Tekstil İnşaat Gıda Temizlik Elktronik Eşya Bak- Onr

Boru Fabrikası %20

(Askon Üyesi) Sunvit İnş. San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti. Seramik %20

Beyzanur Okan Diş Kliniği Diş Hekimliği %33 Tüm Ürünlerde %33 İndirim

Bitlis Emekli İndirimleri

Nsb Medikal Sağlık Hizmetleri Ve Tic. A.Ş (Özel Tatvan Can Hastanesi) Sağlık %15

Tatlıcıoğulları İnş. Gıda. Nak. Taah. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Gıda %10

Akyılmazlar Day. Tük. Mad. Gıda Taş. İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Mobilya %12

Pürmüs Ticaret İnşaat Mazlemeleri Ve Taahhüt İşleri İnşaat Hırdavat %10

İpekyolu Restaurant Yemek %10

Befat İnşaat Mad. Gıda.

Turz. San.&Tic. Ltd. Şti. İnşaat Hırdavat %10

Derse Mağazacılık Giyim %25

Nokta Market Gıda %5

Yeksen Avm Züccaciye %15

Bolu Emekli İndirimleri

Özcan Medikal Sağlık (Medikal) %10

Lifemed14 Medikal Sağlık (Medikal) %10

Bolu Termal Otel Konaklama(Termal) %20

Bolu Özel Çağsu Hastanesi Sağlık (Hastane) %10 (Ayaktan) %5 (Yatarak)

Burdur Emekli İndirimleri

Ak-Optik Optik %25 %50 Emeklilerimizin Kendisi Ve Eşi İçin;

Iyaş Alışveriş Merkezi %10

Lotus Sağlıklı Beslenme Ve Andulasyon Merkezi (Gölhisar) Sağlık %10

Rana Kırtasiye (Ramazan Özdemir) (Gölhisar) Kırtasiye %5

Gölhisar Fizyoterapi (Safa Yıldırım) (Gölhisar) Sağlık %10

Bursa Emekli İndirimleri

İbalp Gurme Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Özgünoğlu Şehrin Kebapçısı) Gıda, Lokanta %10

Çanakkale Emekli İndirimleri

Akol Turizm İnşaat Ve Ticaret A.Ş. Otel %25

Anzac Hotelcilik Turizm Ve Bilişim Tic. A.Ş. Otel %10

Atalar Aben Optik Tic. Ltd. Şti. Optik %15 - 50

Bayc Kapital Yenilenebilir Enerji Turizm İnşaat Sanayi Ve Tic. Şti. Otel %10

Birsel Yurdakul Gıda %15

Eras Taş Gıda %10

Fa Özdemir Gıda %15

Kale Gross Market %5

Madeo Cafe Pastane Murat Çuhadar Gıda %10

Mlp Sağlık Hizmetleri (Medical Park Çanakkale) Sağlık %25

Murat Çobanoğlu Otel %10

Optika Ferda Çolak Optik %30 - 50

Özel Biga Royal Hastanesi Sağlık %10

Özel Lapseki Platin Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Ltd. Şti. Sağlık %5 - 15

Polenta Sunset Restorant Gıda %15

Troia Tusan Turizm Tic. A.Ş. Otel %10

Güray Yüksel Gıda %5

Çankırı Emekli İndirimleri

Doğanlar Halı Mobilya %20

Özerdem Halı Mobilya %15

İkizler Döner %15

Korgun İşbir Yatak %20

Öz Başkentliler Mobilya %20

Kara Kardeşler Mondi Mobilya %5

Kara Kardeşler Düğün Salonu %20

Visali Kara Halı Ve Mobilya %20

Başkent Halı Mobilya %15

Gözde Optik %20

Çorum Emekli İndirimleri

Çorum Hititzade Alışveriş Merkezi Market %5

Çorum Belediye Başkanlığı Kamu Kurumu %50

Çorum Şellale Fırın \ Cafe Fırın-Cafe-Pastane %10

Hakverdi Pastanesi Pastane %10

Piano Pastaneleri Pastane %10

Garaj Otomotiv Otomotiv Bakım Onarım %20 (İşçilikten)

Rıfat Optik Optik %20

Bizimkiler Kebap Ve Çorba Salonu Lokanta / Restoran %10

Atalayoğlu Yedek Parça Ve Servis Hizmetleri Otomotiv (Yedek Parça) %20 (İşçilikten)

Denizli Emekli İndirimleri

Denizli Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Odaya Bağlı Esnaflar %20

Tavas Terziler, Seyyar Elbise Satıcıları Ve Ütücüleri Esnaf Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Serinhisar Manavlar Ve Sebzeciler Esnaf Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Güney Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Denizli Bilimum Oto Doğrultma Ve Boyacılar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %15

Çivril Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Odaya Bağlı Esnaflar %10

Denizli Terziler, Odaya Bağlı Esnaflar %20

Karahisar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Denizli Dokumacılar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Gürpınar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Çivril Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Bozkurt Şoförler Ve Otomobilciler Ve Nakliyeciler Esnaf Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Çameli Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Babadağ Dokuma Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Denizli Lokantacılar Esnaf Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Yeşilyuva Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Sarayköy Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Denizli Demirci Ve Madeni İşler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Acıpayam Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Denizli Berberler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %25

Denizli Fırıncılar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Denizli Manavlar Ve Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Odaya Bağlı Esnaflar %20

Denizli Şekerciler Esnaf Odası Odaya Bağlı Esnaflar %10

Diyarbakır Emeli İndirimleri

Özel Memorial Hastaneleri (Diyarbakır) Sağlık %15

Özel Diyarbakır Bağlar Hastanesi Sağlık %20

Özel Diyarbakır Batı Hastanesi Sağlık %10

Özel Diyarbakır Sultan Hastanesi Sağlık %10-20

Düzce Emekli İndirimleri

Çağsu Hastane Sağlık %5-10

Düzce Medikal ( Vehbi Bahadır) Sağlık %5-10-20

İnter-Dzc Mobilya Mobilya %10

Özen Optik Optik %15-20

Özen Ticaret (Japon Pazarı) Kırtasiye-Temizlik- Hırdavat, Oyuncak Vb. %7

Şengüloğlu Mobilya Ltd. Mobilya-Tekstil %20

Kurt Kaynak Oto Kaynak %20

Damla Gazetesi Basın %20

Kurt Otomotiv Oto Ürünleri % 30

Tarihi Börekçi İsmet Usta Yiyecek %10

Edirne Emekli İndirimleri

Arslanzade Arif Meriç (Şekerleme) Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri %10

Keşan Kılınç Tekstil Tekstil Sektörü %20

Keşan Oto Aydın Oto Yedek Parça %10

Keşan Japon Oto Oto Tamiri %10

Keşan Yağmur Lokantası Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri %15

Keşan Duman Yufka Ve Şubeleri (Duman Yufka) Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri %10

Keşan Kafe Mert Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri %10

Keşan Yazıcılar Mobilya Dayanaklı Tüketim Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. (Hacıköy Yazıcılar Mobilya) Mobilya Ve Ev Tekstili %15

Keşan Vahit Uysal İç Giyim Tekstil Sektörü %10

Keşan Sezen Bebe Tekstil Sektörü Çocuk Giyimi %10

Keşan Prestij Kuaför Berber Ve Kuaförler Hizmetleri %20

Keşan İlman Ticaret İç Mimari Mutfak Dekorasyon %20

Keşan Ergin Şen Çocuk Giyim Tekstil Sektörü Çocuk Giyimi %10

Keşan Selvi Kafe Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri %10

İpsala Coşkun Restaurant Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri %10

İpsala Tz Döner Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri %10

İpsala Şapçı Restaurant Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri %10

Enez Ege Hotel Konaklama Hizmeti %10

Elazığ Emekli İndirimleri

Medilines Hospital Hastanesi Sağlık %20

Özel Elazığ Hayat Hastanesi Sağlık %20

Elazığ Öncü Döner Lokantacılık %15

Ayakmmod Mağazası Giyim %20

Tavada Tavuk Lokantacılık %15

D’s Damat Mağazası Giyim %30

Tarihi Ortaköy Kumpircisi Lokantacılık %10

Bursa Kebep Evi Lokantacılık %15

Beko (Çetintaş Elektronik) Elektronik %3

Batı Kitap Kırtasiye Kırtasiye %15

Cajun Corner Lokantacılık %5

İz Kuyumculuk (Mücevher) Kuyumcu %25

Yankı Kozmetik Bargello Kozmetik %8

Daisy Antique Kozmetik %20

Cebir İletişim İletişim %20

Sheliz Aksesuar İletişim %10

Hasan Optik Optik %10

Bambu Tur Seyehat %5

Cep Barı Telefon Aksesuar %10

Elazığ Üniversal Göz Sağlık %20