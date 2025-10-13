MEB, "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları yaptı. Öğrenciler deprem ve yangın senaryolarında eğitim aldı.

Türkiye genelinde afet bilinci güçlendiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştirdi. 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü’ne özel düzenlenen etkinlikler, öğrencilerde afet bilincini artırmayı hedefliyor.

Ankara Haydar Aliyev Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliklerde, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Ankara üyeleri, AFAD il müdürlüğü personeli ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimi görev aldı. Öğrencilere deprem öncesi ve sırasında alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Deprem tatbikatı: Öğrenciler siren uyarısıyla çök-kapan-tutun tekniğini uyguladı.

Okul tahliyesi: Öğretmenler ve MEB AKUB görevlilerinin yönlendirmesiyle okul güvenli şekilde tahliye edildi; bir öğrencinin sedyeyle tahliyesi de gerçekleştirildi.

Yangın tatbikatı: ABB itfaiye birimi tarafından yangın anında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı, yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikatlar, öğrencilerin hem afetlere karşı farkındalık kazanmasını hem de acil durumlarda doğru davranışları öğrenmesini sağladı.