Türkiye'de son yıllarda artan SMS dolandırıcılığı, vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesine yol açıyor. Şikâyetvar platformunun açıkladığı verilere göre, dava ve icra içerikli SMS dolandırıcılığına dair şikayetlerde yüzde 3 bin 150'lik bir artış yaşandı. Şikayetlerin özellikle ekim ayında yoğunlaştığı ve bir önceki aya göre yüzde 864 oranında arttığı görüldü.

Şikâyetvar analizine göre dolandırıcılar, vatandaşları kandırmak için farklı yöntemlere başvuruyor:

Sahte hukuki tehditler

Mağdurlara icra takibi başlatılacağı veya dava dosyası açılacağı yönünde mesajlar gönderiliyor. Bu mesajlar genellikle korku ve paniğe yol açıyor.

Gerçekçi görünümler

Mesajlar resmi bir dilde hazırlanıyor ve hukuk bürosu, avukat ismi gibi detaylar içeriyor. Bu yöntemle güvenilirlik sağlanmaya çalışılıyor.

Hedef odaklı numara kullanımı

Belirli telefon numaralarıyla iletişim kurulması istenerek mağdurların çözüm yönünde adım attıklarına inanmaları sağlanıyor.

SMS dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler

Uzmanlar, SMS dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilinçli olmaya davet ediyor ve şu önlemleri öneriyor:

Mesajlara şüpheyle yaklaşın: Resmî kurumlar hassas bilgileri SMS yoluyla istemez. Gelen mesajları dikkatle inceleyin.

Resmî kurumlara danışın: Durumu kontrol etmek için e-devlet veya ilgili kurumlarla doğrudan iletişime geçin.

Dolandırıcı mesajları engelleyin: Operatörünüze şikâyet ederek numaraların engellenmesini sağlayın.

Hukuki yardım alın: Maddi kayıplar yaşandıysa, savcılığa başvurarak yasal süreç başlatın.

Şikâyetlerden çarpıcı örnekler

Platforma ulaşan mağdurların ifadeleri, dolandırıcıların yöntemlerini gözler önüne seriyor:

“23.12.2024’te 'Sn. Davalı, uzlaştırma ve arabuluculuk dosyanız tarafımıza iletilmiştir. Mağdur olmamak için arayınız' şeklinde bir mesaj aldım. E-devlet'te böyle bir kayıt yoktu. Durumu ilgili makamlara bildirdim.”

“'Evrağınız tahkim merkezimize ulaşmıştır, mağdur olmamak için arayınız' mesajını aldım. Aradığımda hukuk bürosu olduğunu söyleyip, e-devlet şifresiyle giriş yapmamı ve ödeme yapmam gerektiğini söylediler. Bahis ve para aklama suçlarından ceza aldığımı iddia ettiler.”

“'Müvekkil firmamıza ait borcunuzu icra takibi başlatmadan faiz indirimi ile ödeme yapmak için arayınız' mesajı aldım. E-devlet ve UYAP kontrolümde böyle bir kayıt bulunmadı. Şüpheli olduğu için ilgili makamlara şikâyet ettim.” Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri: 31 Aralık Salı Bursa namaz vakitleri