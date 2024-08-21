Türkiye Genelinde Tavuk Dünyası’ndan Braille Alfabeli Menüler

Türkiye’de fast-casual restoran deneyiminin öncülerinden Tavuk Dünyası, erişilebilirlik ve kapsayıcılık adına önemli bir adım atarak, Braille alfabesiyle hazırladığı menüleri tüm restoranlarında hizmete sundu.

Görme engellilere özel menü

Kurulduğu günden bu yana kaliteli, lezzetli ve ulaşılabilir fiyatlarla yemek sunma hedefiyle misafirlerini ağırlayan Tavuk Dünyası, erişilebilirlik konusunda fark yaratacak bir uygulamayı hayata geçirdi. Braille alfabesiyle hazırlanan menüler sayesinde, görme engelli misafirler ürün açıklamaları ve fiyat bilgilerine kolayca erişebiliyor. Ağustos ayı itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerinde sunulan bu menüler, görme engelli bireylerin restoran deneyimini daha özgür ve keyifli hale getiriyor.

"Sektörde örnek olmayı hedefliyoruz"

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, erişilebilirlik ve kapsayıcılığı odağına alan bu yenilikle ilgili şunları söyledi: "Görme engelli misafirlerimizin restoranlarımızda rahatça sipariş verebilmeleri için Braille alfabesiyle menüler hazırladık. Bu adımın sektörümüze örnek olacağına inanıyoruz. Global bir marka olma yolculuğumuzda, vizyoner ve yenilikçi bakış açımızla gelişmeye devam edeceğiz."

Kapsayıcı hizmet anlayışıyla fark yaratıyor

Türkiye’den çıkan başarılı bir marka olarak adını duyuran Tavuk Dünyası, bu hamlesiyle sadece lezzet değil, aynı zamanda misafirlerinin ihtiyaçlarına duyarlı bir hizmet anlayışını da benimsediğini bir kez daha kanıtlıyor. Ağustos ayında başlayan bu uygulama, sektör genelinde erişilebilirlik bilincinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.