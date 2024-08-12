TÜİK’in 2020-2022 raporlarına göre Türkiye genelinde doğumda beklenen yaşam süresi 77,5 yıl olarak belirlendi. Bu süre, 2019-2021 döneminde 77,7 yıl olarak hesaplanmıştı. Dolayısıyla, yaşam süresinde küçük bir azalma gözlemlendi.

Cinsiyetlere göre yaşam süresi

Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşam süresine sahip. 2020-2022 döneminde erkeklerde doğumda beklenen yaşam süresi 74,8 yıl, kadınlarda ise 80,3 yıl olarak hesaplandı. Cinsiyetler arasındaki yaşam süresi farkı 5,5 yıl olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri

TÜİK verilerine göre, doğumda beklenen yaşam süresinin en fazla olduğu ilk 10 il şu şekilde sıralanıyor:

Dersim – 84,1 yıl Muğla – 84 yıl Trabzon – 83,8 yıl Giresun – 83,5 yıl Gümüşhane – 83,5 yıl Rize – 83,3 yıl Ordu – 83 yıl Artvin – 82,7 yıl Antalya – 82,4 yıl Isparta – 82,4 yıl

Karadeniz illeri öne çıkıyor

Yaşam süresinin en fazla olduğu iller arasında Karadeniz Bölgesi'nden birçok il yer alıyor. Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin gibi iller, bu bölgedeki yüksek yaşam süresi ortalamasını destekliyor. Ayrıca, Dersim ve Muğla gibi iller de uzun yaşam süresi ile dikkat çekiyor.