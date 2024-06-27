Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınan Türkiye'nin bu listeden çıkıp çıkmayacağı yarın belli olacak. Peki, olası senaryolara Borsa İstanbul nasıl tepki verecek? Uzmanlar ekonomim.com'a değerlendirdi.

Gri liste kararı ve piyasaların beklentisi

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi 2021 yılında kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle gri listeye almıştı. Yarın gerçekleştirilecek genel kurul toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkarılma durumu görüşülecek. Ekonomi yönetiminin beklentisi Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yönünde, aksi takdirde bunun siyasi bir karar olacağı öne sürülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı'nın katılımı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in FATF genel kurul toplantısına katılarak Türkiye'nin gri listeden çıkması için bir konuşma yapması planlanıyor. Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının beklendiğini belirtiyor.

Piyasa beklentileri ne yönde?

Bu kritik gündem maddesi piyasalar üzerinde şimdiden etkisini göstermiş durumda. Uzmanlar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla birlikte Borsa İstanbul’da pozitif bir seyir yaşanacağını öngörüyor. Aksi bir durumda ise kısa süreli negatif bir etki bekleniyor, ancak bu etkinin kritik ve psikolojik seviye olan 10.000 puan seviyesinin altına düşmeyeceği tahmin ediliyor.

Moody’s değerlendirmesi

19 Temmuz'da kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye'ye ilişkin olası değerlendirmesi bulunuyor. Moody’s, Türkiye’yi en düşük seviyeden notlayan kredi kuruluşu olarak biliniyor. Bazı uzmanlar, yapılması beklenen değerlendirmede 2 seviye birden not artırımı bekliyor ve borsada not artırımı beklentilerinin de fiyatlara yansıdığını belirtiyor.

Borsada yükseliş sürüyor

Kurban Bayramı tatili sebebiyle kısa haftayı güçlü bir yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, yeni haftaya satıcılı başladı. Haziran ayını pozitif tamamlamaya hazırlanan borsa, geçtiğimiz 6 ayın 5'inde yatırımcısına kazandırdı ve yılın ilk yarısında %40 performans sağladı. Uzmanlar, yılın ikinci yarısında da yeni rekor seviyelerin görüleceğini tahmin ediyor.

Borçlanma maliyetlerine etkisi

Serkan Gönençler - Gedik Yatırım Başekonomisti: Türkiye’nin gri listeden çıkma beklentileri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in verdiği mesajlarla güçlendi. Bu beklenti Borsa İstanbul’da büyük ölçüde fiyatlanmış durumda, ancak olası haber etkisiyle pozitif fiyatlamalar görülebilir. Türkiye’nin gri listeden çıkması, yurtdışından borçlanma maliyetleri üzerinde de pozitif yansımalar yapacaktır. Aksi durumda ise, piyasalarda kısa vadeli satışlar görülebilir.

Bozulan hava tekrar yerine gelebilir

Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdürü: Gri liste beklentisinin güçlü olması, Borsa endeksini belli bir yere kadar tutabildi. Son iki gündür Borsa endeksinde gri liste enerjisinin kaybolduğunu izliyoruz. Borsadaki geri çekilmeyi kâr realizasyonu olarak değerlendiriyoruz. Gri listeden çıkmak, kısa vadede sermaye girişlerinin hızlanması anlamına gelir ki, bu da borsada bozulan havanın tekrardan yerine gelmesini destekleyebilir. Gri listeden çıkılmaması ise, borsada kısa vadeli satış baskısını hızlandırabilir.