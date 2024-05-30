Türkiye, son dönemde uyguladığı reformlarla uluslararası mali gözlemcilerin dikkatini çekti. Bloomberg'in haberine göre, Haziran ayında yapılacak FATF toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkarılması bekleniyor.

FATF ziyareti ve ilerleme

Paris merkezli FATF yetkililerinin bu ay başında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette önemli ilerlemeler kaydedildi. Singapur'da yapılacak FATF genel kurulunun 28 Haziran'daki son gününde Türkiye'nin gri listeden çıkarılabileceği sinyali verildi. Türkiye'nin gri listeden çıkabilmesi için FATF üyelerinin büyük bir çoğunluğunun lehine oy kullanması gerekiyor.

Ekonomi yönetiminin kararlı adımları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi listeden çıkarmaya kararlı olduğunu ifade etti. Türkiye, gri listeden çıkarılmak için bir dizi ekonomik reformu devreye soktu. Şubat ayındaki son genel kurulda, Türkiye'nin eylem planını büyük ölçüde tamamladığı belirtildi. Bu reformlar, kara para aklama ve terörün finansmanına yönelik yaptırımları içeriyor.

Yabancı sermaye akışı ve ekonomik iyileşme

Uzmanlar, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının yabancı sermaye akışını hızlandıracağı görüşünde. Eurasia Group Avrupa Direktörü Emre Peker, bu adımın Türkiye'yi sağlam bir yatırım destinasyonu haline getirme çabalarına yardımcı olacağını belirtti. Türkiye'nin son dönemde uyguladığı ekonomik program, yabancı yatırımcıların geri dönmesine olanak tanıyor.

Türkiye'nin 2021'de gri listeye eklenmesi

Türkiye, Ekim 2021'de FATF'ın artan denetim altındaki yetki bölgeleri listesine eklenmişti. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2021'deki raporuna göre, bu durum ülkeye sermaye girişlerinde önemli bir azalmaya yol açtı. Türkiye, şu anda Güney Afrika ile birlikte gri listede yer alan iki G-20 ülkesinden biri. Birleşik Arap Emirlikleri ise Şubat ayında listeden çıkarıldı.

Kripto para düzenlemeleri ve gelecek adımlar

FATF'nin yeni teknolojiler hakkındaki nihai tavsiyesinin ele alınmasına yardımcı olmak için, Türkiye'de kripto para platformlarını düzenleyen bir yasa tasarısı TBMM'nin gündemine geldi. Bu düzenlemeler, Türkiye'nin gri listeden çıkarılma sürecine katkıda bulunacak.