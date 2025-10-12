A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki dördüncü maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merak ettiği Türkiye Gürcistan maçı Kocaeli’de oynanacak. Kritik mücadele, 14 Mayıs Salı günü saat 21.45’te TV8 ekranlarından canlı yayımlanacak.
A Milli Takım moralli geliyor
E Grubu’ndaki üçüncü maçında Bulgaristan deplasmanında sahadan 6-1’lik farklı galibiyetle dönen Türkiye, moralini yüksek tutuyor. Bu sonuçla A Milli Takım, 6 puanla grubunda ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye Gürcistan maçı Kocaeli’de oynanacak
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun dördüncü hafta karşılaşması, Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
Stadın toplam seyirci kapasitesi 35 bin 116 olarak açıklandı.
Kocaeli Stadyumu adresi:
Alikahya Atatürk, Tunaoğlu Caddesi, 41310 İzmit/Kocaeli
Yayın bilgileri ve maç saati
Türkiye Gürcistan maçı 14 Mayıs Salı günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.
Galibiyet grup ikinciliğini garantileyecek
Milliler, Kocaeli’de oynanacak mücadeleden galip ayrılması halinde grupta ikinciliği matematiksel olarak garantilemiş olacak.
Takım, ardından 15 Kasım’da Bulgaristan ve 18 Kasım’da İspanya ile karşılaşacak.
E Grubu puan durumu
-
İspanya: 9 puan
-
Türkiye: 6 puan
-
Gürcistan: 3 puan
-
Bulgaristan: 0 puan