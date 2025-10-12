2026 hac kura çekiliş tarihi ne zaman? Diyanet İşleri’nden açıklama

Milliler, Kocaeli’de oynanacak mücadeleden galip ayrılması halinde grupta ikinciliği matematiksel olarak garantilemiş olacak. Takım, ardından 15 Kasım’da Bulgaristan ve 18 Kasım’da İspanya ile karşılaşacak.

Türkiye Gürcistan maçı 14 Mayıs Salı günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun dördüncü hafta karşılaşması, Kocaeli Stadyumu ’nda gerçekleştirilecek. Stadın toplam seyirci kapasitesi 35 bin 116 olarak açıklandı.

E Grubu’ndaki üçüncü maçında Bulgaristan deplasmanında sahadan 6-1’lik farklı galibiyetle dönen Türkiye, moralini yüksek tutuyor. Bu sonuçla A Milli Takım, 6 puanla grubunda ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki dördüncü maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merak ettiği Türkiye Gürcistan maçı Kocaeli’de oynanacak. Kritik mücadele, 14 Mayıs Salı günü saat 21.45’te TV8 ekranlarından canlı yayımlanacak.

