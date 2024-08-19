Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Hamas yetkilileri hafta sonu Türkiye ile temasa geçerek devam eden ateşkes müzakereleri hakkında bilgi verdi. Hamas, İsrail’in müzakerelerde öne sürdüğü şartların, BM Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen senaryonun bile gerisinde kaldığını ifade etti.

İsrail’in talepleri ve müzakerelerin gidişatı

Hamas yetkililerinin aktardığına göre, İsrail, Philadelphia Koridoru’ndaki varlığının kabul edilmesini ve Netsarim koridorundaki kontrol noktalarıyla Gazzeli vatandaşları denetlemek istiyor. Ayrıca, Hamas’ın serbest bırakılmasını talep ettiği 300 mahkumdan 100 ismin veto edilmesi talebi bulunuyor. Diğer bir kritik talep ise İsrail’in 200 Filistinlinin Gazze ve Ramallah’tan sürgün edilmesi yönünde.

Hamas, müzakerelerde İsrail’in arabulucuların tekliflerine yanıt vermediğini, Netanyahu'nun ise askeri harekatı sürdürmek için zaman kazanmaya çalıştığını öne sürüyor. Hamas’a göre, İsrail’in tavrı, müzakereleri çıkmaza sokan unsurlar arasında yer alıyor.