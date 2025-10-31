Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Ekim Cuma için yurt genelinde hava durumunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’da pus ve yer yer sis bekleniyor.

İl İl Hava Durumu:

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece pus ve sis.

İstanbul: 19°C

Bursa: 22°C

Çanakkale: 19°C

Kırklareli: 19°C

Ege: Parçalı ve az bulutlu.

Denizli: 24°C

İzmir: 23°C

Muğla: 23°C

Afyonkarahisar: 20°C

Akdeniz: Az bulutlu ve açık.

Adana: 30°C

Antalya: 26°C

Hatay: 28°C

Isparta: 22°C

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

Ankara: 18°C

Eskişehir: 19°C

Konya: 20°C

Nevşehir: 17°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu.

Bolu: 20°C

Düzce: 20°C

Zonguldak: 19°C

Sinop: 23°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu.

Amasya: 20°C

Samsun: 22°C

Trabzon: 19°C

Rize: 19°C

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

Erzurum: 12°C

Kars: 13°C

Malatya: 19°C

Van: 14°C

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 23°C

Gaziantep: 25°C

Mardin: 21°C

Siirt: 23°C

Rüzgar ve deniz durumu: