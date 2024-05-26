Bir organizasyon için Kırklareli'ne gelen Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2011 yılından itibaren hokeye olan ilginin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Lisanslı sporcu sayısının 22 binin üzerine çıktığını ifade eden Sadık Karakan, bu artışın memnun edici olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 24 hokey liginin bulunduğunu belirten Karakan, hokeye olan ilginin artmasıyla Türkiye'nin Avrupa'daki başarı oranının da yükseldiğini aktardı.

Karakan, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerden Türk hokey sporcularına transfer teklifleri geldiğini kaydetti.

"Dünyanın en iyi eğiticilerini ülkemize getiriyoruz"

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türkiye'nin hokey branşında bazı yaş gruplarında Avrupa'da üçüncü sırada yer aldığını belirterek, "İlk sıraya yükselmek için büyük çaba gösteriyoruz. Çim hokeyi gelişiyor ve biz de bunun için yoğun çalışıyoruz. Eğitim her şeyin başı. Dünyanın en iyi eğiticilerini ülkemize getiriyoruz." diye konuştu.

Türk hokeyinin nihai hedefinin olimpiyatlar olduğunun altını çizen Karakan, "Bu yolda adım adım ilerliyoruz ve hedefimize mutlaka ulaşacağız. Avrupa'daki başarılar artık bizi tatmin etmiyor. Bizim asıl hedefimiz 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları. Olimpiyatlara bir adım attığımızda, bu başarının devamı gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.