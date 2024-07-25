Yarın (26 Temmuz) Atatürk Orman Çiftliği'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek konser, iki ülke arasındaki özel bağları simgeleyen sanatçı Karsu'nun performansıyla renkleniyor. Wijnands, Karsu'nun Hollanda ve Türkiye'deki geniş dinleyici kitlesiyle bu özel kutlamada yer almasının anlamlı olduğunu vurguladı.

Hollanda'nın Türkiye'ye olan yatırım ve desteği, iki ülke arasındaki işbirlikleri ve başarılar da kutlamaların bir parçası olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 1964'te imzalanan İş Gücü Anlaşması ve sonrasındaki Türk göçmen işçileri ile oluşturulan başarılı topluluk da bu özel yıl dönümünde hatırlanacak.

Wijnands, konserin yanı sıra, Türkiye'deki çeşitli etkinlikler ve sanat terapisi projelerine de dikkat çekti. 26 Temmuz saat 20.30'da başlayacak olan bu özel etkinlik için büyük bir heyecan duyduğunu belirten Wijnands, tüm Ankaralıları bu anlamlı geceye davet etti.

'Karsu ülkelerimiz arasındaki özel bağı simgeliyor'

"Bence dostluğumuzu kutlamanın en iyi yolu müzik." ifadesini kullanan Büyükelçi Wijnands, böylelikle sanatçı Karsu'yu Ankara'ya davet etme fikrinin ortaya çıktığını anlattı.

‘Büyükelçi Karsu’

Wijnands, "Karsu, birçok açıdan ülkelerimiz arasındaki özel bağı simgeliyor. O, Hollanda'nın Türkiye'deki ve Türkiye'nin de Hollanda'daki büyükelçisi." yorumunu yaptı.

Sanatçının iki ülkede de dinleyici kitlesine sahip olduğunun altını çizen Wijnands, Karsu'nun ailesinin yıllar önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da restoran açtığını ve kendisinin ilk kez orada sahne aldığını, orada keşfedildiğini hatırlattı.

"Dostluğumuzu kutlamak için onun güzel müziğini birlikte dinlemekten daha iyi bir yol düşünemezdim." diyen Wijnands, 26 Temmuz saat 20.30'da Atatürk Orman Çiftliği'nde ücretsiz düzenlenecek konser için çok heyecanlı olduğunu ve herkesi bu konsere beklediğini dile getirdi.

Wijnands, yakın zamanda, 100. yıl dolayısıyla, Hollanda'daki Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Concertgebouw Oda Orkestrası ve Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent'in üyelerinin Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde konser düzenlediğini de anımsattı.