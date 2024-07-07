GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya Adıyaman ve Kilis'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

Gaziantep'te milli maç heyecanı Galle Park ve Masal Park'ta kurulan dev ekranlar önünde yaşandı.

Kamp sandalyeleri ve masalarını alarak gelen vatandaşlar milli takım formalarını giyerek, ellerinde Türk bayrağıyla maçı seyretti.

Zaman zaman tezahürat yapan vatandaşlar, Samet Akaydın'ın golüyle birlikte meşale yakarak kutlama yaptı.

- Malatya

Malatya'da vatandaşlar, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını dev ekrandan izlemek için Büyükşehir Belediyesi arkasındaki alana geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca A Milli Takım'a destek verdi.

Devre arasında müzik grupları, enstrümanlarla şarkılar çalarken, katılımcıları da eğlendirdi.

Bu arada ışıklandırma sistemleriyle Büyükşehir Belediyesi binasına ve çevredeki ağaçların üzerine Türk bayrağı yansıtıldı.

Milli takımın maçta 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmesi, sporseverleri üzdü.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de vatandaşlarla birlikte maçı alanda izledi.

Yeşilyurt ilçesinde de depremzedelerin kaldığı Samanköy Konteyner Kent'te dev ekran kuruldu ve vatandaşlar maçı buradan seyretti.

Battalgazi Belediyesi önünde kurulan dev ekrandan da milli maç izlendi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan dev ekrandan izlemek isteyenler, erkenden alana geldi.

Taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaptı.

Maçın önemli pozisyonlarında heyecan doruğa ulaştı.

- Kilis

Kilis Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekranda karşılaşmayı izleyen vatandaşlar, A Millilere destek verdi.

Büyük heyecana sahne olan müsabakayı izleyen vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde marşlar söyleyerek meşale yaktı.

Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen de vatandaşlarla izledi.

Milli takımın maçta yenilerek turnuvaya veda etmesi sporseverleri üzdü.

- Adıyaman

Adıyaman da maç, belediye tarafından Altınşehir Mahallesi Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan izlendi.



Seyirciler Milli Takım'a destek verirken Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de maçı vatandaşlarla izledi.