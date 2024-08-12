Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ait illere göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, Temmuz 2024'te 6 milyar 586 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ili oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre %53,8’lik bir artış gösterdi.

İlk üç ilin ihracatı:

İstanbul: 6.586 milyon dolar (yıllık %53,8 artış) En fazla ihracat yapılan sektörler: Kıymetli taşlar (958 milyon dolar), kazanlar ve makineler (635 milyon dolar), örme giyim eşyası (624 milyon dolar).

En çok ihracat yapılan ülkeler: İngiltere (567 milyon dolar), Almanya (483 milyon dolar), ABD (394 milyon dolar). Kocaeli: 2.296 milyon dolar (yıllık %2,5 azalış) Bitcoin haftaya düşüşle başladı! Bitcoin'in güncel fiyatı ne? En fazla dış satım yapılan sektör: Motorlu kara taşıtları (769 milyon dolar).

En çok ihracat yapılan ülkeler: İngiltere (242 milyon dolar), Slovenya (150 milyon dolar), Almanya (136 milyon dolar). İzmir: 1.808 milyon dolar (yıllık %1,05 artış) En fazla dış satım yapılan sektör: Mineral yakıtlar (255 milyon dolar).

En çok ihracat yapılan ülkeler: Almanya (199 milyon dolar), ABD (178 milyon dolar), Hollanda (123 milyon dolar).

Ocak-temmuz 2024 döneminde 51 il, ihracatını artırarak toplamda 20 il 1 milyar dolarlık ihracat sınırını aştı.