Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat 2023’teki depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını açıkladı.

Petrol akışı yeniden başladı

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle geçici olarak kapalı kalan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu. Bu gelişme, bölgedeki enerji piyasaları için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

IKBY’den petrol ihracatı başladı

Irak resmi haber ajansı İNA, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sahalarından çıkarılan petrolün, Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edilmeye başlandığını bildirdi. Erbil merkezli televizyonu da konuyla ilgili gelişmeleri duyurdu. Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı.

Irak Başbakanı açıklama yaptı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden yapılan petrol ihracatının devam edeceğini duyurmuştu. Bu adım, Irak’ın enerji sektöründe önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor ve Irak'ın petrol ihracat kapasitesini artırma çabalarını destekliyor.