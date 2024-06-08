TAHRAN (AA) - AHMET DURSUN - Türkiye ile İran arasında yükseköğretim alanındaki işbirliği çeşitli kategorilerde devam ederken Türkiye, son 10 yılda artış kaydeden bir eğilim içerisinde İranlı öğrencilerin yurt dışı eğitimde en çok tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2022-2023 öğretim yılında 22 bin 632 İran uyruklu öğrenci Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim aldı.

İran hükümetinin verilerine göre ise 100 binden fazla İranlı öğrenci geçen yıl ülke dışında eğitim gördü. Öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler ise Türkiye'nin yanı sıra ABD, Malezya, Almanya ve İtalya oldu.

Türkiye'de öğrenim gören İranlı öğrencilerin önemli bir kısmı başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Erzurum ve Van gibi sınır şehirlerini de üniversite eğitimleri için tercih ediyor.

Türkiye’deki tıp ve mühendislik bilimlerinin niteliğinin de etkisiyle bu bölümlere daha çok ilgi gösterdiği görülen İranlı öğrenciler, dil, tarih, edebiyat, sanat gibi alanlara da yöneliyor.

Buna karşılık İran’da da Tahran, İsfahan, Meşhed ve Tebriz'deki üniversiteler başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde Türk öğrenciler de yükseköğretim eğitimini sürdürüyor.

Bu kentlerdeki üniversitelerde tarih, edebiyat, sanat, ilahiyat gibi branşlarda eğitim alan Türk öğrenciler arasında burslular olduğu gibi kendi imkanıyla okuyanlar da yer alıyor.

- İki ülke üniversiteleri arasında işbirliği artıyor

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, İran arasında kültür alışverişine de katkı sunan iki ülkeden öğrencilerin diğer yandan ise iki ülke üniversiteleri arasında işbirliğinin gelişmesine de zemin hazırladığına dikkati çekiyor.

Bunun bir göstergesi olarak Türkiye ve İran arasında, 15 Mart'ta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim Teknoloji ve Araştırma Bakanlığının koordinasyonunda ikinci defa ortak bilimsel proje çağrısına çıkıldı.

Öte yandan yine İran ve Türkiye’nin paydaşlığını yaptığı bir yükseköğretim kurumu projesi olarak Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (D-8) desteğiyle İran Hemedan merkezli bir üniversitenin kurulması için çalışmalar da devam ediyor.

Bütün bunların yanında Türkiye ve İran'daki üniversiteler arasında karşılıklı ilişkiler de devam ediyor.



Tahran Üniversitesi, Şehid Beheşti Üniversitesi, İran Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Allame Tabatabai Üniversitesi gibi İran’ın önde gelen üniversiteleri Türkiye’deki üniversitelerle iş birliği protokolleri imzaladı. Bu protokoller çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri ve ortak projeler yürütülüyor.

AA muhabirine iki ülke arasındaki yükseköğretim alanındaki işbirliği hakkında bilgi veren Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Umut Başar, Türkiye ile İran arasında bu alandaki ilişkilerin görünenden çok daha fazlasını kapsadığını söyledi.

Türkiye'de öğrenim gören 23 bine yakın İranlı öğrencinin özellikle İstanbul'daki üniversiteleri tercih ettiğini belirten Başar, "Türkiye'deki İranlı öğrencilerin tıp ve mühendislik alanı başta gelmek üzere geniş bir yelpazede eğitim aldığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra devletler düzeyinde yüksek öğretim ve araştırma alanında pek çok faaliyet gerçekleştirilmektedir." dedi.

Başar, bunlardan birinin TÜBİTAK ile İran Bilim Teknoloji ve Araştırma Bakanlığı arasında gerçekleştirilen mutabakat olduğunu ifade ederek, "Bu yıl ikincisi yapılan ortak proje çağrısında çoğunlukla fen bilimleri, tıp ve mühendislik alanlarında olmak üzere Türk ve İranlı akademisyenlerin beraber gerçekleştireceği ortak araştırma projelerine Türkiye'den TÜBİTAK ve İran'dan Bilim Bakanlığı ciddi miktarda fon ayıracak." diye konuştu.