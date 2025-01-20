Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik bir ortaklık tesis edilmesine yönelik ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Slovakya Başbakanı Robert Fico tarafından imzalandı.
İki ülke arasında 3 anlaşma
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Slovakya arasında toplamda 3 önemli anlaşma imzalandı.
Erdoğan ve Fico huzurunda imzalanan 3 anlaşma şöyle:
- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Hükümet Ofisi Arasında Basın ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"
- "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2025-2029 Yıllarına İlişkin Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"
- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması"