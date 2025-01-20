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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Slovakya arasında toplamda 3 önemli anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik bir ortaklık tesis edilmesine yönelik ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Slovakya Başbakanı Robert Fico tarafından imzalandı.

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