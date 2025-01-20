Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik bir ortaklık tesis edilmesine yönelik ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Slovakya Başbakanı Robert Fico tarafından imzalandı. 

İki ülke arasında 3 anlaşma

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Slovakya arasında toplamda 3 önemli anlaşma imzalandı. 

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Erdoğan ve Fico huzurunda imzalanan 3 anlaşma şöyle:

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Hükümet Ofisi Arasında Basın ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2025-2029 Yıllarına İlişkin Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması"

Kaynak: AA