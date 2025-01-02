İran'da dört günden beri yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Duruma tepki gösteren Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurul Üyesi Zeki Gürdal, “İran tarafı keyfi muamele yaparak, tır şoförlerine eziyet çektiriyor” dedi.

Esendere Sınır Kapısı'nda yılbaşından bir gün önce ve toplam dört günden beri İran tarafından yaşanan sistemsel sorun nedeniyle çok sayıda TIR beklemede kaldı. TIR şoförleri soğuk hava ve yemekleri ile içeceklerinin bitme aşamasına geldiğini belirterek acilen sorunun giderilmesini istedi.

Yaşanan durum üzerine bölgeye giden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurul Üyesi Zeki Gürdal, yaşanan sıkıntıyı yerinde görerek gerekli merciler görüşmeler sağladı.

Gürdal, TIR kuyruğunun tamamen İran'dan kaynaklı olduğunu belirterek, "Basından çıkan haberler üzerine biz de bölgeye giderek yaşanan sıkıntıyı yerinde gördük. Malum yaşanan sıkıntılı öğrenmek yetkilerle görüştüğümüzde tamamen İran tarafından kaynaklandığını belirttiler. Şu an sıkıntı hala devam ediyor, Türkiye tarafından İran turlarında 10 kilometrelik kuyruk oluşmuş durumda. İran tarafından vatandaşlarımızın mağdur olduğu ve mağduriyeti en kısa zamanda Urmiye Ticaret Odasının da konuya el atmasını ve bir an önce çözüm noktasında bu sorunun giderilmesini istiyoruz” dedi.