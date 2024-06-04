İzmir merkezli Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen 81. Ege Toplantısı, büyük ilgiyle karşılandı. Figopara'nın sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın katılımıyla ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın özel söyleşisiyle dikkat çekti. Hyatt Regency Otel'de gerçekleşen toplantı, ticari işletmelerin sürdürülebilir büyümeleri üzerine önemli bir platform sunarken, finansal destek konusu da öne çıktı.

Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukel'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, ticari işletmelerin rekabet güçlerini korumalarının ve üretimde verimliliği artırmalarının, sürekli finansal destekle sağlanabileceği vurgulandı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in de katılımıyla gerçekleşen açılış konuşmaları, ekonomi dünyasının güncel durumuna ışık tuttu.

EGİAD'ın 81. Ege Toplantısı, finans dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek "Yarının Finansı Bugün: Gelişen Finansal Ortam Üzerine Perspektifler" temasıyla önemli bir platform sağladı. Bulut Arukel'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katılımıyla KOBİ'lerin geleceğine odaklanıldı. Panelde, KOBİ'lerin daha rekabetçi olmaları ve karlılıklarını artırmaları için gerekli finansal desteklerin önemi ele alındı.