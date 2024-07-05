Türkiye İş Bankası ve Fibabanka, POS altyapısının paylaşımı konusunda önemli bir işbirliğine imza attı. Yapılan anlaşma ile Fibabanka'nın Gold Kart, Prestige Kart ve Business Kart kullanıcıları, Maximum anlaşmalı iş yerlerinde taksitli alışveriş imkanlarından faydalanabilecek.

Türkiye İş Bankası ve Fibabanka'nın yaptığı ortak açıklamada, Fibabanka kart kullanıcılarının Maximum anlaşmalı iş yerlerinde taksitli alışveriş yapabilecekleri belirtildi. Bu işbirliği, tüketicilere daha geniş bir alışveriş ağı ve esneklik sunmayı amaçlıyor.

İş Bankası'nın yorumları

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, bankanın ödeme sistemleri alanındaki geniş üye iş yeri ağı ve altyapısı hakkında bilgi vererek, bireysel ve ticari müşterilerin kartlı ödemelerdeki ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip olduklarını vurguladı. Lüle, Fibabanka ile yapılan işbirliğiyle kredi kartıyla taksitli alışveriş imkanını genişlettiklerini belirtti ve “Maximum'un çok sayıda avantajını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimize alışveriş deneyimlerini daha da kolaylaştıracak çözümler geliştirmek konusunda yürüttüğümüz çalışmalarımızı geniş bir çerçevede sürdürüyor, çeşitli iş ortaklıkları için görüşmeler yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fibabanka'nın yorumları

Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, "Ekosistem Bankacılığı" yaklaşımını benimsediklerini ve müşterilerinin alışveriş yaparken finansmana ihtiyaç duydukları an yanlarında olduklarını ifade etti. Ertürk, bu işbirliğinin tüm kart kullanıcılarına sundukları alışveriş olanaklarını genişleten bir adım olduğunu belirtti ve “Bu işbirliği, tüketicilerimize daha fazla esneklik ve finansal çözüm sunma misyonumuzun bir parçası olarak, sektördeki konumumuzu pekiştiriyor” açıklamasında bulundu.